Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Минздраве сделали важное заявление о проведении нового тендера на ремонт Охматдета arrow

В Минздраве сделали важное заявление о проведении нового тендера на ремонт Охматдета

5 августа 2024 16:00
Евгения Брюховецкая - редактор
Новый тендер на ремонт Охматдета — Минздрав отменяет сопутствующие соглашения
Больница "Охматдет". Фото: Новини.LIVE
Евгения Брюховецкая - редактор

Министерство здравоохранения Украины приняло решение о проведении нового тендера на восстановление детского медицинского учреждения "Охматдет". В то же время, будут отменены и сопутствующие тендеры по предоставлению услуг по восстановлению больницы.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Telegram в понедельник, 5 августа.

Читайте также:

Восстановление Охматдета в Киеве

"В связи с принятием решения о проведении нового тендера на текущий ремонт и внутренней отделке здания современного лечебно-диагностического комплекса "Охматдет", отменяются и сопутствующие тендеры, которые были объявлены НДСЛ "Охматдет", — говорится в сообщении.

Речь идет об:

  • услугах по выполнению технического надзора и выполнению строительных работ на объекте: "Текущий ремонт (неотложный) фасада и внутренней отделки здания Современного лечебно-диагностического комплекса НДСЛ "Охматдет" МЗ Украины" на сумму 5 215 000 гривен ;
  • инженерно-консультационных услугах по выполнению строительных работ на объекте: "Текущий ремонт (неотложный) фасада и внутренней отделки здания Современного лечебно-диагностического комплекса НДСЛ "Охматдет" Минздрава Украины на сумму 9 350 000 гривен.

В Минздраве отметили, что договоры в рамках этих конкурсов не подписаны и подписываться не будут.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что все собранные средства на счетах фонда для восстановления Охматдета будут переведены на счет самой больницы.

null
Скриншот поста Минздрава
null
Скриншот поста Минздрава

Также важные новости дня по теме:

тендер ProZorro строительство восстановление война в Украине Охматдет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:24 Депутатам и чиновникам предлагают разрешить выезжать за границу — кто в перечне

16:21 Зверское избиение на парковке Эпицентра — в Киеве из-за языкового скандала подрались две семьи

Срочная новость

16:19 В Николаевской области снова раздаются взрывы

Срочная новость

16:15 Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Фарион — подробности заседания

16:13 В Украине продолжается крупнейшая в истории ремонтная кампания в энергетике — детали от Минэнерго

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

16:08 Еще одна страна Африки подписала коммюнике Саммита мира — Зеленский рассказал детали

16:08 Захватчики перебрасывают подразделения из Луганской области на Харьковское направление

16:07 Воды Черного моря у аннексированного Крыма закроют для судоходства — детали

16:00 В Минздраве сделали важное заявление о проведении нового тендера на ремонт Охматдета

15:49 Дымит на весь город - в Мариуполе горит российская военная база

16:24 Депутатам и чиновникам предлагают разрешить выезжать за границу — кто в перечне

16:21 Зверское избиение на парковке Эпицентра — в Киеве из-за языкового скандала подрались две семьи

Срочная новость

16:19 В Николаевской области снова раздаются взрывы

Срочная новость

16:15 Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Фарион — подробности заседания

16:13 В Украине продолжается крупнейшая в истории ремонтная кампания в энергетике — детали от Минэнерго

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

16:08 Еще одна страна Африки подписала коммюнике Саммита мира — Зеленский рассказал детали

16:08 Захватчики перебрасывают подразделения из Луганской области на Харьковское направление

16:07 Воды Черного моря у аннексированного Крыма закроют для судоходства — детали

16:00 В Минздраве сделали важное заявление о проведении нового тендера на ремонт Охматдета

15:49 Дымит на весь город - в Мариуполе горит российская военная база

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

3 августа 2024
Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

Text

14:46 В Черновцах психически больного мужчину сочли годным к службе, — нардеп

Text

14:06 Нардеп Мазурашу прокомментировал скандал в черновицком ТЦК

Text

13:00 F-16 вошли в строй и египетские наемники в рядах оккупантов — эфир День.LIVE

Text

11:13 Покупать авто во время войны не первая необходимость — нардеп объяснил введение налога на роскошь

Text

08:00 Презентация первых F-16 в Украине и уничтожение российской подлодки — эфир Ранок.LIVE

4 августа 2024
Text

21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

Text

17:30 Журналист Киселев назвал причину намерения Путина вернуть в Россию особо опасного террориста

Text

16:08 Месть за мужчин и детей — как женщины из Бучи тренируются в рядах ВСУ

3 августа 2024
Text

19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

Text

17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине