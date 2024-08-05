Новый тендер на ремонт Охматдета — Минздрав отменяет сопутствующие соглашения

Больница "Охматдет". Фото: Новини.LIVE

Министерство здравоохранения Украины приняло решение о проведении нового тендера на восстановление детского медицинского учреждения "Охматдет". В то же время, будут отменены и сопутствующие тендеры по предоставлению услуг по восстановлению больницы.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Telegram в понедельник, 5 августа.

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"В связи с принятием решения о проведении нового тендера на текущий ремонт и внутренней отделке здания современного лечебно-диагностического комплекса "Охматдет", отменяются и сопутствующие тендеры, которые были объявлены НДСЛ "Охматдет", — говорится в сообщении.

Речь идет об:

услугах по выполнению технического надзора и выполнению строительных работ на объекте: "Текущий ремонт (неотложный) фасада и внутренней отделки здания Современного лечебно-диагностического комплекса НДСЛ "Охматдет" МЗ Украины" на сумму 5 215 000 гривен ;

; инженерно-консультационных услугах по выполнению строительных работ на объекте: "Текущий ремонт (неотложный) фасада и внутренней отделки здания Современного лечебно-диагностического комплекса НДСЛ "Охматдет" Минздрава Украины на сумму 9 350 000 гривен.

В Минздраве отметили, что договоры в рамках этих конкурсов не подписаны и подписываться не будут.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что все собранные средства на счетах фонда для восстановления Охматдета будут переведены на счет самой больницы.

Скриншот поста Минздрава