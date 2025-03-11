Ремонт моста через Десенку — в Киеве объявили тендер

Мост через реку Десенка. Фото: kyivvlada

Коммунальное предприятие "Киевавтодормост" объявило тендер на проведение противоаварийных мероприятий на мосту через реку Десенка. Эта переправа была построена в 1974 году и с момента его введения в эксплуатацию капитальный ремонт там не проводили.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

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Тендер на ремонт моста через Десенку

"Коммунальное предприятие "Киевавтодормост" объявило тендер на проведение противоаварийных мероприятий по восстановлению несущих конструкций переходных прогонов моста через реку Десенка", — говорится в сообщении.

В предприятии отметили, что мост был построен в 1974 году. Поскольку с момента его ввода в эксплуатацию капитальный ремонт там не проводили, то в 2024 году по заказу "Киевавтодормоста" был разработан и утвержден проект противоаварийных мероприятий.

В рамках противоаварийных мероприятий предусмотрено:

заменить балки пролетных строений;

отремонтировать опоры;

отремонтировать железобетонную плиту проезжей части;

обустроить новый гидроизоляционный слой;

уложить асфальтобетонное покрытие.

Также отремонтируют проезжую часть частично во второй, третьей и четвертой полосах движения автомобильного транспорта в направлении станции метро "Почайна".

В ведомстве сообщили, что ожидаемая стоимость закупки 225 005 935 грн. Подрядчика определят по результатам тендера.

Прием предложений продлится до 15 марта 2025 года.

Напомним, для метро в Киеве закупят 50 новых вагонов. Для этого объявили тендер.

Также мы писали, что в Киеве чиновника РГА подозревают в растрате более 130 тыс. грн. Дело касается переплаты на закупке удлинителей для укрытий.