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В Киеве объявили срочную эвакуацию двух больниц — что случилось

26 апреля 2024 16:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Киеве объявили срочную эвакуацию двух больниц — что случилось
Операционная в одной из больниц Киева. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Власти Киева срочно объявили об эвакуации двух городских больниц, в частности детской, которые находятся по улице Богатырской. По предварительной информации, здания медучреждений будут атакованы якобы из-за присутствия там раненых военных.

Об этом информирует пресс-служба КГГА.

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По информации от мэрии города, это связано с массовым распространением информации о фактическом анонсе российского ракетного удара врага по больницам, из-за того, что там якобы находятся военные.

В КГГА отметили, что это "абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы". Они уже подготовили обращение в СБУ.

"Чтобы обезопасить больных детей, их родителей и медицинский персонал, власти столицы сейчас делают все возможное, чтобы перевезти пациентов и медиков в другие медучреждения столицы", — говорится в сообщении.

рф обстреливает больницы
Скриншот сообщения КГГА

Напомним, ранее в КГГА объяснили, что бывшую Арку Дружбы Народов демонтировать не будут вследствие того, что часть монумента образует подпорную стену, чтобы предотвратить рельефный оползень, что приведет к опасным обстоятельствам.

В то же время мэрия города выделила на достройку моста-волны, который будет совмещать Оболонский остров и набережную, еще 20 миллионов гривен из бюджета столицы, несмотря на заявления, что объект будет строиться средствами французских и тайваньских меценатов.

СБУ
Киев
КГГА
Украина
война в Украине
ракетный удар

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