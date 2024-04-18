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Грошей від Франції та Тайваню було мало — на Оболонський міст пішло ще 20 млн з бюджету Києва

18 квітня 2024 17:39
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Грошей від Франції та Тайваню було мало — на Оболонський міст пішло ще 20 млн з бюджету Києва
Рендер вигляду мосту на Оболонь. Фото: КМДА
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Київська міська державна адміністрація виділить на добудову моста-хвилі, який поєднуватиме Оболонський острів та набережну, ще 20 мільйонів гривень. При цьому раніше повідомлялося, що будівництво об'єкта буде здійснюватися виключно французьким та тайванським меценатством, а сам міст планують завершити цьогоріч влітку.

Про це свідчить тендерна документація на Prozorro.

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Тендер на проведення робіт. Джерело: Prozorro

Як свідчить тендер від Оболонської райадміністрації, за понад 20 млн грн з бюджету столиці мають:

  • встановити на мосту гідрозіоляцію;
  • загерметизувати шви;
  • встановити бильця;
  • змонтувати поручні "для підсвічування мосту";
  • встановити звукове обладнання;
  • зробити пішохідні доріжки та майданчики.

Також 434 кв.м мають бути засіяні партернами, мавританськими та звичайними газонами, засаджені 120 деревами та 105 кущами. Крім цього мають влаштувати освітлення доріжок до мостів та встановити дорожні бар’єр, які потрібні для обмеження проїзду авто.

Зазначмо, що спочатку ініціативу в плані зведення мосту взяли на себе Франція та Тайвань. Загальна сума меценатських коштів від Парижу та Тайбея склала 22 мільйони доларів.

"Гроші з міського бюджету ми не залучаємо. Київ отримав кошти на продовження будівництва від Метрополії Великого Парижа. Це — цільові кошти, які іноземні партнери виділили нам на зведення саме цього об’єкта", — торік прокоментував отримання траншу від Франції мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше столична прокуратура повідомила підряднику про підозру у незаконному заволодінні понад 3,5 млн грн бюджетних коштів під час ремонту столичних мостів та розв'язок. 

Водночас підозру від прокурорів отримали й посадовці комунального підприємства "Київавтошляхміст", оскільки внаслідок професійної недбалості під час ремонту столичних мостів та розв'язок було втрачено 3,5 мільйона гривень.

 

Віталій Кличко
Київ
Франція
міст
КМДА
Тайвань

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