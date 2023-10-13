В Киеве объявили третье подозрение начальнику управления образования Подольской РГА: подробности

Подольская райгосадминистрация. Фото: РГА

В Киеве начальнику управления образования Подольской райгосадминистрации сообщили о третьем подозрении. Подозреваемый был отстранен от занимаемой должности на время следствия.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

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Чиновнику РГА сообщили о подозрении

Подольская окружная прокуратура Киева сообщила о подозрении начальнику управления образования Подольской районной РГА по факту служебной халатности.

Следствием установлено, что в период с 2018 по 2022 год районное управление образования заключило с одним из предприятий Киева договоры о предоставлении услуг по горячему питанию для учащихся общеучебных заведений.

Условиями договоров предполагалось, что предприятие будет платить управлению образования средства за пользование оборудованием, которое есть в столовых учебных заведений, так называемые амортизационные возмещения.

Однако предприятие не перечисляло возмещение, а начальник управления образования не принимал никаких мер по взысканию этих средств. Это привело к недополучению управления образования Подольской РГА около 200 тыс. грн.

Подозреваемый был отстранен от должности

По ходатайству прокурора подозреваемого отстранили от занимаемой должности на время следствия.

В прокуратуре напомнили, что это должностное лицо также обвинялось в завладении 2,5 млн грн бюджетных средств во время ремонтов школьных заведений Подольского района. В настоящее время продолжается судебное разбирательство этого дела.

Кроме того, чиновник подозревается в растрате 400 тыс. грн бюджетных средств при закупке генераторов для подземных хранилищ школьных заведений Подольского района, следствие по которой продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Киевской ОВА предоставили разъяснения относительно информации о закупке генераторов. Там заявили, что она организована в соответствии с процедурой, предусмотренной законодательством.

Напомним, что столичная прокуратура объявила о подозрении директору департамента муниципальной безопасности Киевской городской госадминистрации Роману Ткачуку. Речь идет о деле о хищении средств, выделенных для установления системы оповещения в одном из районов Киева.