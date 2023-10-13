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У Києві оголосили третю підозру начальнику управління освіти Подільської РДА: подробиці

13 жовтня 2023 13:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві оголосили третю підозру начальнику управління освіти Подільської РДА: подробиці
Подільська районна державна адміністрація. Фото: РДА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві начальнику управління освіти Подільської райдержадміністрації повідомили про третю підозру. Підозрюваного відсторонили від обійманої посади на час слідства.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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Чиновнику РДА повідомили про підозру

Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру начальнику управління освіти Подільської районної РДА за фактом службової недбалості.

Слідством встановлено, що у період з 2018-го по 2022 рік районне управління освіти уклало з одним із підприємств Києва договори про надання послуг з гарячого харчування для учнів загальнонавчальних закладів.

Умовами договорів передбачалося, що підприємство сплачуватиме управлінню освіти кошти за користування обладнанням, яке є в їдальнях закладів освіти, так звані амортизаційні відшкодування.

Однак підприємство не перераховувало відшкодування, а начальник управління освіти не вживав жодних заходів для стягнення цих коштів. Це призвело до недоотримання управлінням освіти Подільської РДА близько 200 тис. грн.

Підозрюваного відсторонили від посади

Наразі за клопотанням прокурора підозрюваного відсторонили від займаної посади на час слідства.

В прокуратурі нагадали, що цей посадовець також обвинувачувався у заволодінні 2,5 млн грн бюджетних коштів під час ремонтів шкільних закладів Подільського району. Наразі триває судовий розгляд цієї справи.

Крім того, посадовця підозрюють у розтраті 400 тис. грн бюджетних коштів під час закупівлі генераторів для підземних сховищ шкільних закладів Подільського району, слідство щодо якої триває.

Раніше ми повідомляли, що у Київській ОВА надали роз'яснення щодо інформації стосовно закупівлі генераторів. Там заявили, що вона організована відповідно до процедури, передбаченої законодавством.

Нагадуємо, що столична прокуратура оголосила про підозру директору департаменту муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації Роману Ткачуку. Йдеться про справу про розкрадання коштів, які були виділені для встановлення системи оповіщення в одному з районів Києва.

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