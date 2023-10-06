У Київській ОВА виправдалися за скандальну закупівлю генераторів

Генератор на вулиці в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Київській ОВА надали роз'яснення щодо інформації стосовно закупівлі генераторів. Там заявили, що вона організована відповідно до процедури, передбаченої законодавством.

Про це повідомляє КОВА.

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"У рамках виконання робіт із підсилення захисту енергетичних об’єктів області Департамент цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами проводить закупівлю 45 генераторів", — йдеться у повідомленні.

У КОВА повідомили, що уся необхідна документація викладена в електронній системі публічних закупівель ProZorro. Там наголосили, що Департаментом цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами проводиться закупівля винятково дизельних генераторів.

Адміністрація стверджує, що цінова пропозиція на вибрані генератори є конкурентною та не суперечить жодним нормам і стандартам ведення ринкової конкуренції.

Наразі оплата за товар не проведена.

"Київська ОДА стоїть на позиціях повної відкритості, прозорості, підзвітності перед жителями області та нульової толерантності до всіх можливих корупційних дій. З метою додаткової перевірки закупівлі буде проведено позаплановий внутрішній аудит", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про скандальну закупівлю

Підлеглих міського голови Києва Віталія Кличка підозрюють у привласненні майже 3 млн грн державних коштів. Столична прокуратура встановила факт порушення інтересів держави у бюджетній сфері за результатами проведеної Департаментом КМДА закупівлі 400 генераторів за кошти місцевого бюджету.

У листопаді минулого року профільний Департамент КМДА придбав за кошти місцевого бюджету 400 генераторів на загальну суму понад 28,6 млн грн включно з податком на додану вартість.

"В силу положень постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2022 № 1260 генератори віднесено до переліку товарів першої необхідності, операції з ввезення та постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість. Проте Департамент при закупівлі генераторів безпідставно включив в ціну вказаного товару суму податку на додану вартість у розмірі 4,7 млн грн", — повідомляють у прокуратурі.

Субʼєктом господарювання у добровільному порядку повернуто до бюджету лише 1,8 млн грн, при цьому залишились невідшкодованими кошти у розмірі 2,9 млн грн.

"Реагуючи на виявлені порушення, Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави в особі Київської міської військової адміністрації та її профільного Департаменту про стягнення з субʼєкта господарювання безпідставно отриманих коштів та штрафних санкцій у сумі понад 3 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, фахівці Бюро економічної безпеки у Києві запобігли розтраті державних коштів на суму 12,4 мільйонів гривень. Їх планували витратити на ремонт одного зі столичних комунальних підприємств, які підпорядковані безпосередньо місцевій владі.

Також ми писали, що впродовж літа та вересня київські посадовці та нардепи їздили у відрядження, серед них були і закордонні. Вони були з візитами у Великій Британії, Австрії, Хорватії та Іспанії. На свої рахунки п’ять керівників департаментів КМДА, шість депутатів Київради й очільники двох комунальних установ отримали разом 737 тисяч гривень як компенсацію витрат під час поїздок на роботі.