Главная Киев В Киеве оккупанты убили вдову первой жертвы аварии на ЧАЭС

В Киеве оккупанты убили вдову первой жертвы аварии на ЧАЭС

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 11:46
обновлено: 12:14
В Киеве умерла седьмая жертва атаки 14 ноября — погибла Наталья Ходемчук
Наталья Ходемчук. Фото: соцсети

Седьмой жертвой российской атаки на Киев в ночь на 14 ноября стала Наталья Ходемчук. Речь идет о вдове первой жертвы катастрофы на Чернобыльской АЭС Валерия Ходемчука.

Об этом сообщили в эфире телемарафона в субботу, 15 ноября.

Жертвы в результате российского обстрела Киева

Во время атаки оккупантов дрон попал в многоэтажку, где проживала Наталья. Женщину госпитализировали со значительными ожогами. Известно, что было поражено около 45% поверхности тела.

Заместитель директора по медицинским вопросам КНП "Медицинский центр Киева" Татьяна Бондаренко также сообщила, что погибшая получила ожог дыхательных путей. Ситуацию осложнили сопутствующие диагнозы: сахарный диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь.

Наталія і Валерій Ходемчук
Валерий и Наталья Ходемчук. Фото: соцсети

Напомним, 14 ноября оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Киеве, где жили семьи бывших работников ЧАЭС.

А в Деснянском районе уже завершились поисково-спасательные работы после российской атаки.

Киев война обстрелы Чернобыльская АЭС оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
