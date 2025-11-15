У Києві померла сьома жертва атаки 14 листопада — загинула Наталія Ходемчук

У Києві окупанти вбили вдову першої жертви аварії на ЧАЕС
Сьомою жертвою російської атаки на Київ у ніч проти 14 листопада стала Наталія Ходемчук. Йдеться про вдову першої жертви катастрофи на Чорнобильській АЕС Валерія Ходемчука.
Про це повідомили в ефірі телемарафону у суботу, 15 листопада.
Жертви внаслідок російського обстрілу Києва
Під час атаки окупантів дрон влучив у багатоповерхівку, де проживала Наталія. Жінку госпіталізували зі значними опіками. Відомо, що було уражено близько 45% поверхні тіла.
Заступниця директора з медичних питань КНП "Медичний центр Києва" Тетяна Бондаренко також повідомила, що загибла отримала опік дихальних шляхів. Ситуацію ускладнили супутні діагнози: цукровий діабет другого типу, ішемічна хвороба серця та гіпертонічна хвороба.
Нагадаємо, 14 листопада окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Києві, де мешкали сімʼї колишніх працівників ЧАЕС.
А у Деснянському районі вже завершилися пошуково-рятувальні роботи після російської атаки.
