Головна Київ У Києві окупанти вбили вдову першої жертви аварії на ЧАЕС

У Києві окупанти вбили вдову першої жертви аварії на ЧАЕС

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 11:46
Оновлено: 12:14
У Києві померла сьома жертва атаки 14 листопада — загинула Наталія Ходемчук
Наталія Ходемчук. Фото: соцмережі

Сьомою жертвою російської атаки на Київ у ніч проти 14 листопада стала Наталія Ходемчук. Йдеться про вдову першої жертви катастрофи на Чорнобильській АЕС Валерія Ходемчука.

Про це повідомили в ефірі телемарафону у суботу, 15 листопада.

Читайте також:

Жертви внаслідок російського обстрілу Києва 

Під час атаки окупантів дрон влучив у багатоповерхівку, де проживала Наталія. Жінку госпіталізували зі значними опіками. Відомо, що було уражено близько 45% поверхні тіла.

Заступниця директора з медичних питань КНП "Медичний центр Києва" Тетяна Бондаренко також повідомила, що загибла отримала опік дихальних шляхів. Ситуацію ускладнили супутні діагнози: цукровий діабет другого типу, ішемічна хвороба серця та гіпертонічна хвороба.

Наталія і Валерій Ходемчук
Валерій та Наталія Ходемчук. Фото: соцмережі

Нагадаємо, 14 листопада окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Києві, де мешкали сімʼї колишніх працівників ЧАЕС.

А у Деснянському районі вже завершилися пошуково-рятувальні роботи після російської атаки.

Київ війна обстріли Чорнобильська АЕС окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
