В Киеве завершили поисково-спасательные работы после обстрела 14 ноября

Последствия российского обстрела Киева 14 ноября. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты 14 ноября массированно атаковали Киев ракетами и дронами. Сейчас уже в Деснянском районе завершили поисково-спасательные работы.

Об этом сообщила пресс-служба Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram в субботу, 15 ноября.

Реклама

Читайте также:

Разбор завалов в Киеве

В результате российского попадания в девятиэтажку погибли шесть человек, однако впоследствии в КГВА сообщили о еще одной погибшей, сердце которой остановилось в больнице.

Реклама

Кроме того, ранения получили пять человек, среди которых один ребенок.

Разбор завалов в Киеве. Фото: ГСЧС

Спасатели. Фото: ГСЧС

Подразделения ГСЧС спасли 17 человек, в том числе ребенка. Психологическую помощь оказали 252 людям.

Реклама

Обстрел Киева 14 ноября. Фото: ГСЧС

"Разобрано и вывезено 262 тонны строительных конструкций и древесины", — говорится в сообщении.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 14 ноября захватчики нанесли удар по многоэтажке на Троещине в Киеве. Там жили семьи бывших работников Чернобыльской АЭС.

Реклама

Также Новини.LIVE показывали, как Днепровский район Киева оправляется после российской атаки.