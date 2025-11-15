В Киеве завершили поисково-спасательные работы после обстрела 14 ноября

В Киеве закончили работы на месте разрушенного дома — фото
Российские оккупанты 14 ноября массированно атаковали Киев ракетами и дронами. Сейчас уже в Деснянском районе завершили поисково-спасательные работы.
Об этом сообщила пресс-служба Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram в субботу, 15 ноября.
Разбор завалов в Киеве
В результате российского попадания в девятиэтажку погибли шесть человек, однако впоследствии в КГВА сообщили о еще одной погибшей, сердце которой остановилось в больнице.
Кроме того, ранения получили пять человек, среди которых один ребенок.
Подразделения ГСЧС спасли 17 человек, в том числе ребенка. Психологическую помощь оказали 252 людям.
"Разобрано и вывезено 262 тонны строительных конструкций и древесины", — говорится в сообщении.
Напомним, 14 ноября захватчики нанесли удар по многоэтажке на Троещине в Киеве. Там жили семьи бывших работников Чернобыльской АЭС.
Также Новини.LIVE показывали, как Днепровский район Киева оправляется после российской атаки.
