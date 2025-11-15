Видео
Україна
Видео

В Киеве закончили работы на месте разрушенного дома — фото

В Киеве закончили работы на месте разрушенного дома — фото

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 09:50
обновлено: 09:50
В Киеве завершили поисково-спасательные работы после обстрела 14 ноября
Последствия российского обстрела Киева 14 ноября. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты 14 ноября массированно атаковали Киев ракетами и дронами. Сейчас уже в Деснянском районе завершили поисково-спасательные работы.

Об этом сообщила пресс-служба Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram в субботу, 15 ноября.

Читайте также:

Разбор завалов в Киеве

В результате российского попадания в девятиэтажку погибли шесть человек, однако впоследствии в КГВА сообщили о еще одной погибшей, сердце которой остановилось в больнице.

Кроме того, ранения получили пять человек, среди которых один ребенок.

Обстріл Києва 14 листопада
Разбор завалов в Киеве. Фото: ГСЧС
Російський обстріл Києва 14 листопада
Спасатели. Фото: ГСЧС

Подразделения ГСЧС спасли 17 человек, в том числе ребенка. Психологическую помощь оказали 252 людям.

Удар Росії по Києву 14 листопада
Обстрел Киева 14 ноября. Фото: ГСЧС

"Разобрано и вывезено 262 тонны строительных конструкций и древесины", — говорится в сообщении.

null
Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 14 ноября захватчики нанесли удар по многоэтажке на Троещине в Киеве. Там жили семьи бывших работников Чернобыльской АЭС.

Также Новини.LIVE показывали, как Днепровский район Киева оправляется после российской атаки.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
