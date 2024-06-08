В Киеве задержали квартирного вора - фото

Подозреваемый в воровстве. Фото: Нацполиция

Киевские оперативники менее чем через час задержали подозреваемого в квартирной краже. Заявление подала жительница Днепровского района столицы.

Об этом сообщает полиция Киева.

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Украденные вещи. Фото: Нацполиция

Квартирная кража в столице

"Заявительница рассказала правоохранителям, что в ее доме продолжается ремонт, и когда знакомый пришел в квартиру, то обнаружил дверь открытой, а из дома исчезли строительные принадлежности", — говорится в сообщении.



Сотрудники уголовного розыска начали поиск злоумышленника. Оказалось, что фигурант проник в дом киевлянки с помощью отмычек.

Украденные вещи. Фото: Нацполиция

Сотрудники полиции задержали его недалеко от места преступления.

"35-летнему местному жителю, неоднократно судимому за имущественные преступления, следователи сообщили о подозрении по ч.4 ст.185 УКУ. За совершенные кражи в условиях военного положения мужчине грозит до восьми лет лишения свободы", — добавили в полиции.

Украденные вещи. Фото: Нацполиция

Ранее мы сообщали, что в Киеве стражи порядка задержали мужчину, который якобы ставил на военный учет автомобили и брал с владельцев по 15 тысяч гривен. Мошенник предоставлял владельцам авто фальшивые справки.

Напомним, 5 июня во Львове суд признал виновными двух переселенцев, которые выманивали деньги у военнообязанных, которые хотели скрыться за границу.