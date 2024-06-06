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Вкрали інтернет-кабель та попалися — у Києві затримали пару злодіїв

6 червня 2024 17:12
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Поліція затримала крадіїв кабелю зв'язку
Затримані поліцією крадії кабеля. Фото: поліція Києва
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Києві правоохоронці затримали двох чоловіків, які намагалися вкрасти кабель зв’язку.  Своїми діями фігуранти нанесли компанії збитків на понад 80 тисяч гривень.  

Про це повідомили у поліції Києва у четвер, 6 червня. 

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Поліція затримала крадіїв кабеля

До крадіжки кабеля зв'язку причетні двоє чоловіків — 48-річний киянин та 37-річний уродженець Київської області. Зловмисники проникли до телекомунікаційного люка столичної компанії зв’язку та інтернету.

За допомогою підручних засобів відрізали дроти, які мали намір здати до пункту прийому металобрухту. Своїми діями фігуранти завдали компанії збитків на понад 80 тисяч гривень.  

Поліція оперативно розшукала та затримала фігурантів із речовими доказами та повідомила їм про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану. За вчинене чоловікам загрожує до восьми років позбавлення волі.

дріт кабель
Спорядження для крадіжки кабеля. Фото: поліція Києва
кабель
Моток чорного кабелю. Фото: поліція Києва
кабель
Крадений зловмисниками кабель. Фото: поліція Києва

Раніше ми повідомляли, що у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який нібито ставив на військовий облік автомобілі та брав з власників по 15 тисяч гривень. Шахрай надавав власникам авто фальшиві довідки.

Нагадаємо, 5 червня у Львові суд визнав винними двох переселенців, які виманювали гроші у військовозобов’язаних, що хотіли втекти за кордон. 

Україна
крадіжка
Київ
поліція
злочин

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