Поліція затримала крадіїв кабелю зв'язку

Вкрали інтернет-кабель та попалися — у Києві затримали пару злодіїв
У Києві правоохоронці затримали двох чоловіків, які намагалися вкрасти кабель зв’язку. Своїми діями фігуранти нанесли компанії збитків на понад 80 тисяч гривень.
Про це повідомили у поліції Києва у четвер, 6 червня.
Поліція затримала крадіїв кабеля
До крадіжки кабеля зв'язку причетні двоє чоловіків — 48-річний киянин та 37-річний уродженець Київської області. Зловмисники проникли до телекомунікаційного люка столичної компанії зв’язку та інтернету.
За допомогою підручних засобів відрізали дроти, які мали намір здати до пункту прийому металобрухту. Своїми діями фігуранти завдали компанії збитків на понад 80 тисяч гривень.
Поліція оперативно розшукала та затримала фігурантів із речовими доказами та повідомила їм про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану. За вчинене чоловікам загрожує до восьми років позбавлення волі.
Раніше ми повідомляли, що у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який нібито ставив на військовий облік автомобілі та брав з власників по 15 тисяч гривень. Шахрай надавав власникам авто фальшиві довідки.
Нагадаємо, 5 червня у Львові суд визнав винними двох переселенців, які виманювали гроші у військовозобов’язаних, що хотіли втекти за кордон.
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