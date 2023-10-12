В Киеве вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр
Сегодня, 12 октября, спецназовцы полиции КОРД задержали в Киеве вооруженного мужчину, который захватил бизнес-центр. В результате инцидента никто не пострадал.
Об этом сообщает полиция Киева.
Захват бизнес-центра
"Сегодня утром вооруженный мужчина зашел в помещение офисного здания, под угрозой оружия заставил охранников выйти из здания и произвел несколько выстрелов. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работает следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении.
Инцидент произошел на бульваре Вацлава Гавела в Соломенском районе Киева. В столичную полицию поступила информация о том, что неизвестный мужчина вошел в помещение бизнес-центра и открыл стрельбу. На место происшествия сразу прибыли спецназовцы КОРД.
Вооруженный мужчина, угрожая охранникам, заставил их покинуть здание. После этого он произвел несколько хаотических выстрелов и угрожал установить "растяжку" у входной двери, чтобы не пустить внутрь правоохранителей.
"В результате переговоров полицейские задержали злоумышленника. Из-за этого инцидента никто не пострадал. Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства и мотивы содеянного", — говорится в сообщении.
Напомним, в метрополитене Киева в пиковое время мужчина упал на рельсы. В результате этого инцидента пришлось на время остановить движение поездов. Сам мужчина не пострадал.
Также мы писали, вчера утром, 11 октября, в Киеве трамвай сошел с рельсов. Это произошло на перекрестке Кибальчича и Дашкевича.