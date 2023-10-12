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У Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр

12 жовтня 2023 08:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр
Правоохоронці та затриманий зловмисник. Фото: t.me/gunpKyiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 12 жовтня, спецпризначенці поліції КОРД затримали у Києві озброєного чоловіка, який захопив бізнес-центр. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє поліція Києва.

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Захоплення бізнес-центру

"Сьогодні зранку озброєний чоловік зайшов у приміщення офісної будівлі, під погрозою зброї змусив охоронців вийти з будівлі та здійснив кілька пострілів. Внаслідок події ніхто не постраждав. На місці працює слідчо-оперативна група", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці та затриманий зловмисник
Правоохоронці та затриманий зловмисник. Фото: t.me/gunpKyiv

Інцидент стався на бульварі Вацлава Гавела у Солом’янському районі Києва. До столичної поліції надійшла інформація про те, що невідомий чоловік зайшов у приміщення бізнес-центру та відкрив стрілянину. На місце події відразу прибули спецпризначенці КОРД. 

Затриманий зловмисник
Затриманий зловмисник. Фото: t.me/mvs_ukraine

Озброєний чоловік, погрожуючи охоронцям, змусив їх покинути будівлю. Після цього він зробив декілька хаотичних пострілів та погрожував встановити "розтяжку" біля вхідних дверей, аби не пустити всередину правоохоронців.  

"У результаті перемовин поліцейські затримали зловмисника. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Слідчо-оперативна група встановлює обставини та мотиви скоєного", — йдеться у повідомленні.

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Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у метрополітені Києва у піковий час чоловік упав на рейки. Внаслідок цього інциденту довелося на деякий час зупинити рух поїздів. Сам чоловік не постраждав.

Також ми писали, вчора зранку, 11 жовтня, у Києві трамвай зійшов з рейок. Це сталося на перехресті Кибальчича та Дашкевича.

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