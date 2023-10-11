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У Києві трамвай зійшов з рейок: зупинено рух

11 жовтня 2023 08:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві трамвай зійшов з рейок: зупинено рух
Трамвай, який зійшов з рейок у Києві. Фото: t.me/kievreal1
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні зранку, 11 жовтня, у Києві трамвай зійшов з рейок. Це сталося на перехресті Кибальчича та Дашкевича.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

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Трамвай зійшов з рейок

Внаслідок інциденту зупинено рух трамваїв в обидві сторони.

На місці вже працює аварійна бригада. За інформацією місцевих, трамваї також зупинилися на Воскресенці.

Нагадаємо, сьогодні, 11 жовтня, на в'їзді до Києва не зафіксовано автомобільних заторів. Водіям потрібно буде постояти лише після заїзду до столиці.

Також ми писали, що комунальне підприємство з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду Києва "Плесо" збирається провести благоустрій зони відпочинку "Вербне", що розташовується в столичному районі Оболонь. Роботи планують закінчити до 23 грудня цього року.

Додамо, відкриття Подільсько-Воскресенського мосту в Києві відбудеться вже найближчими тижнями. Його будували впродовж 30 років. 

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