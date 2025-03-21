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В Киеве пылает дом из-за атаки РФ — в ГСЧС показали последствия

21 марта 2025 23:50
Анастасия Писаненко - редактор
В Киеве пылает дом из-за атаки РФ
Пожар в Киеве. Фото: ГСЧС
Анастасия Писаненко - редактор

В пятницу, 21 марта, РФ атаковали Киев. В результате обстрела произошел пожар одного из домов столицы.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Что известно о последствиях атаки на Киев

В сообщении отметили, что пожар произошел в Подольском районе на 3 этаже жилой трехэтажки. Огонь перекинулся на мансардный этаж.

"Во время тушения пожарные эвакуировали четырех человек", — добавили в ГСЧС.

По состоянию на 23:29 пожар ликвидировали на площади 100 кв. м. Пострадавших нет.

Также чрезвычайники показали фото с места событий.

В Киеве пылает дом из-за атаки РФ — в ГСЧС показали последствия - фото 1
В Киеве пылает дом. Фото: ГСЧС
В Киеве пылает дом из-за атаки РФ — в ГСЧС показали последствия - фото 2
Последствия атаки РФ на Киев. Фото: ГСЧС
В Киеве пылает дом из-за атаки РФ — в ГСЧС показали последствия - фото 3
Спасатели на месте пожара. Фото: ГСЧС

Напомним, вечером взрывы раздавались в Киевской области. Там работала противовоздушная оборона по вражеским беспилотникам.

Также мощные взрывы раздавались на левом берегу Киева. Мэр Виталий Кличко заявил о работе сил ПВО.

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