В Киеве пылает дом из-за атаки РФ — в ГСЧС показали последствия
В пятницу, 21 марта, РФ атаковали Киев. В результате обстрела произошел пожар одного из домов столицы.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Что известно о последствиях атаки на Киев
В сообщении отметили, что пожар произошел в Подольском районе на 3 этаже жилой трехэтажки. Огонь перекинулся на мансардный этаж.
"Во время тушения пожарные эвакуировали четырех человек", — добавили в ГСЧС.
По состоянию на 23:29 пожар ликвидировали на площади 100 кв. м. Пострадавших нет.
Также чрезвычайники показали фото с места событий.
Напомним, вечером взрывы раздавались в Киевской области. Там работала противовоздушная оборона по вражеским беспилотникам.
Также мощные взрывы раздавались на левом берегу Киева. Мэр Виталий Кличко заявил о работе сил ПВО.
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