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В Киеве горят автомобили и жилой дом — есть пострадавшие

7 февраля 2024 08:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве горят автомобили и жилой дом — есть пострадавшие
Последствия ракетной атаки в Киеве. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Голосеевском районе Киева в результате ракетной атаки РФ произошел пожар в многоквартирном доме. В свою очередь в Днепровском районе столицы известно о двух раненых.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Последствия ракетной атаки на Киев 7 февраля

"В Голосеевском районе, предварительно, возгорание в многоквартирном доме. Пожарно-спасательное подразделение направляется на место. А в Днепровском районе столицы пока двое пострадавших. Обоим медики оказали помощь на месте", — отметил он.

последствия обстрелов в Киеве
Скриншот сообщения из Telegram Виталия Кличко

По его словам, в Голосеевском районе также горят автомобили и помещения СТО.

последствия обстрелов в Киеве
Скриншот сообщения из Telegram Виталия Кличко

Кроме того, из-за российских обстрелов была повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу Киева. Специалисты узнают о масштабах и срочно начнут ремонтные работы.

наслідки обстрілів у Києві
Последствия ракетной атаки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Сколько человек пострадало

"Одну пострадавшую госпитализировали медики из многоэтажки в Голосеевском районе, где произошло возгорание в результате вражеской атаки", — добавил Кличко.

последствия обстрелов в Киеве
Скриншот сообщений с Telegram Виталия Кличко

В свою очередь в КГВА заявили, что в Голосеевском районе произошел пожар и на станции технического обслуживания.

наслідки обстрілів у Києві
Последствия ракетной атаки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

"Также загорелись припаркованные автомобили. Работают подразделения ГСЧС. В Днепровском районе пострадали два человека, повреждены подземные электросети. Информация обновляется", — добавили в ведомстве.

ракетный обстрел Киева
Скриншот сообщения из Telegram КГВА

Позже мэр Киева добавил, что уже известно о трех людях, которых госпитализировали в Голосеевском районе.

"Медики работают возле дома, где произошло возгорание в результате вражеской атаки", — добавил чиновник.

последствия обстрелов в Киеве
Скриншот сообщения из Telegram Виталия Кличко

Что известно об обстреле Киева 7 февраля

В Киеве утром 7 февраля прогремели мощные взрывы. В городе сработала ПВО.

Также в Днепровском районе столицы после ракетной атаки вызвали медиков. Там была оказана первая медицинская помощь пострадавшему на месте происшествия.

Кроме того, из-за утренних обстрелов столицы произошло аварийное отключение электроэнергии в Днепровском районе. Большинство жителей осталось без света.

Виталий Кличко
Киев
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