У Києві палають автівки та житловий будинок — є постраждалі

Наслідки ракетної атаки у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Голосіївському районі Києва внаслідок ракетної атаки РФ сталася пожежа в багатоквартирному будинку. Своєю чергою в Дніпровському районі столиці відомо про двох поранених.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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"У Голосіївському районі, попередньо, загоряння в багатоквартирному будинку. Пожежно-рятувальний підрозділ прямує на місце. А в Дніпровському районі столиці наразі двоє постраждалих. Обом медики надали допомогу на місці", — зазначив він.

Скриншот допису з Telegram Віталія Кличка

За його словами, в Голосіївському районі також палають автомобілі та приміщення СТО.

Скриншот допису з Telegram Віталія Кличка

Крім того, через російський обстріл було пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі Києва. Наразі спеціалісти дізнаються про масштаби та терміново почнуть ремонтні роботи.

Скільки людей постраждало

"Одну постраждалу госпіталізували медики з багатоповерхівки в Голосіївському районі, де сталося загоряння внаслідок ворожої атаки", — додав Кличко.

Скриншот дописів з Telegram Віталія Кличка

Своєю чергою в КМВА заявили, що в Голосіївському районі сталася пожежа й на станції технічного обслуговування.

"Також загорілися припарковані автомобілі. Працюють підрозділи ДСНС. У Дніпровському районі постраждало дві людини, пошкоджено підземні електромережі. Інформація оновлюється", — додали у відомстві.

Скриншот допису з Telegram КМВА

Пізніше мер Києва додав, що вже відомо про трьох людей, яких шпиталізували в Голосіївському районі.

"Медики працюють біля будинку, де сталося загоряння внаслідок ворожої атаки", — додав посадовець.

Скриншот допису з Telegram Віталія Кличка

Що відомо про обстріл Києва 7 лютого

У Києві вранці 7 лютого пролунали потужні вибухи. В місті спрацювала ППО.

Також в Дніпровському районі столиці після ракетної атаки викликали медиків. Там надали першу медичну допомогу постраждалому на місці події.

Крім того, через ранкові обстріли столиці сталося аварійне відключення електроенергії в Дніпровському районі. Більшість жителів залишилася без світла.