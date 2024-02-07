Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві палають автівки та житловий будинок — є постраждалі arrow

У Києві палають автівки та житловий будинок — є постраждалі

7 лютого 2024 08:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві палають автівки та житловий будинок — є постраждалі
Наслідки ракетної атаки у Києві. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Голосіївському районі Києва внаслідок ракетної атаки РФ сталася пожежа в багатоквартирному будинку. Своєю чергою в Дніпровському районі столиці відомо про двох поранених. 

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Читайте також:

Наслідки ракетної атаки на Київ 7 лютого

"У Голосіївському районі, попередньо, загоряння в багатоквартирному будинку. Пожежно-рятувальний підрозділ прямує на місце. А в Дніпровському районі столиці наразі двоє постраждалих. Обом медики надали допомогу на місці", — зазначив він.

наслідки обстрілів у Києві
Скриншот допису з Telegram Віталія Кличка

За його словами, в Голосіївському районі також палають автомобілі та приміщення СТО. 

наслідки обстрілів у Києві
Скриншот допису з Telegram Віталія Кличка

Крім того, через російський обстріл було пошкоджено магістраль теплопостачання на лівому березі Києва. Наразі спеціалісти дізнаються про масштаби та терміново почнуть ремонтні роботи. 

Скільки людей постраждало

"Одну постраждалу госпіталізували медики з багатоповерхівки в Голосіївському районі, де сталося загоряння внаслідок ворожої атаки", — додав Кличко. 

наслідки обстрілів у Києві
Скриншот дописів з Telegram Віталія Кличка

Своєю чергою в КМВА заявили, що в Голосіївському районі сталася пожежа й на станції технічного обслуговування. 

"Також загорілися припарковані автомобілі. Працюють підрозділи ДСНС. У Дніпровському районі постраждало дві людини, пошкоджено підземні електромережі. Інформація оновлюється", — додали у відомстві. 

ракетний обстріл Києва
Скриншот допису з Telegram КМВА

Пізніше мер Києва додав, що вже відомо про трьох людей, яких шпиталізували в Голосіївському районі. 

"Медики працюють біля будинку, де сталося загоряння внаслідок ворожої атаки", — додав посадовець. 

наслідки обстрілів у Києві
Скриншот допису з Telegram Віталія Кличка

Що відомо про обстріл Києва 7 лютого

У Києві вранці 7 лютого пролунали потужні вибухи. В місті спрацювала ППО. 

Також в Дніпровському районі столиці після ракетної атаки викликали медиків. Там надали першу медичну допомогу постраждалому на місці події. 

Крім того, через ранкові обстріли столиці сталося аварійне відключення електроенергії в Дніпровському районі. Більшість жителів залишилася без світла. 

Віталій Кличко
Київ
пожежа
вибух
люди
будинок

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23:58 Мобілізація в Україні — які зміни чекають на юнаків з 18 років

Актуальне по темі