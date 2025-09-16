МАФ упал на маршрутку возле метро "Нивки" - видео

МАФ упал на маршрутку возле метро "Нивки". Фото: кадр из видео

Во вторник, 16 сентября, в Киеве возле станции метро "Нивки" придавило маршрутку. Это произошло во время транспортировки МАФа.

Об этом сообщает канал Київ24.

На видео видно, как инцидент произошел во время перевозки. Обошлось без пострадавших.

В то же время движение транспорта в направлении станции метро "Святошин" со стороны Щербаковского затруднено, и водителям советуют выбирать альтернативные маршруты.

