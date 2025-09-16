МАФ упал на маршрутку возле метро "Нивки" - видео

В Киеве парализовало часть движения транспорта — в чем причина
Дата публикации 16 сентября 2025 16:05
МАФ упал на маршрутку возле метро "Нивки". Фото: кадр из видео
Во вторник, 16 сентября, в Киеве возле станции метро "Нивки" придавило маршрутку. Это произошло во время транспортировки МАФа.
Об этом сообщает канал Київ24.
МАФ упал на маршрутку возле метро "Нивки"
На видео видно, как инцидент произошел во время перевозки. Обошлось без пострадавших.
В то же время движение транспорта в направлении станции метро "Святошин" со стороны Щербаковского затруднено, и водителям советуют выбирать альтернативные маршруты.
Напомним, что недавно в Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие — погиб рядовой полиции.
Ранее в Дарницком районе Киева произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни двух человек.
