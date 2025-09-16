Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве парализовало часть движения транспорта — в чем причина

В Киеве парализовало часть движения транспорта — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 16:05
МАФ упал на маршрутку возле метро "Нивки" - видео
МАФ упал на маршрутку возле метро "Нивки". Фото: кадр из видео

Во вторник, 16 сентября, в Киеве возле станции метро "Нивки" придавило маршрутку. Это произошло во время транспортировки МАФа.

Об этом сообщает канал Київ24.

Реклама
Читайте также:

МАФ упал на маршрутку возле метро "Нивки"

На видео видно, как инцидент произошел во время перевозки. Обошлось без пострадавших.

В то же время движение транспорта в направлении станции метро "Святошин" со стороны Щербаковского затруднено, и водителям советуют выбирать альтернативные маршруты.

Напомним, что недавно в Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие — погиб рядовой полиции.

Ранее в Дарницком районе Киева произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни двух человек.

Киев МАФы дороги транспорт маршрутки
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации