МАФ впав на маршрутку біля метро "Нивки" - відео

МАФ впав на маршрутку біля метро "Нивки". Фото: кадр з відео

У вівторок, 16 вересня, у Києві поблизу станції метро "Нивки" придавило маршрутку. Це сталося під час транспортування МАФу.

Про це повідомляє канал Київ24.

На відео видно, як інцидент трапився під час перевезення. Обійшлося без постраждалих.

Водночас рух транспорту у напрямку станції метро "Святошин" зі сторони Щербаківського ускладнено, і водіям радять обирати альтернативні маршрути.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода — загинув рядовий поліції.

Раніше у Дарницькому районі Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, яка забрала життя двох людей.