Головна Київ У Києві паралізувало частину руху транспорту — в чому причина

У Києві паралізувало частину руху транспорту — в чому причина

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 16:05
МАФ впав на маршрутку біля метро "Нивки" - відео
МАФ впав на маршрутку біля метро "Нивки". Фото: кадр з відео

У вівторок, 16 вересня, у Києві поблизу станції метро "Нивки" придавило маршрутку. Це сталося під час транспортування МАФу.

Про це повідомляє канал Київ24.

Читайте також:

МАФ впав на маршрутку біля метро "Нивки"

На відео видно, як інцидент трапився під час перевезення. Обійшлося без постраждалих.

Водночас рух транспорту у напрямку станції метро "Святошин" зі сторони Щербаківського ускладнено, і водіям радять обирати альтернативні маршрути.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода — загинув рядовий поліції.

Раніше у Дарницькому районі Києва сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, яка забрала життя двох людей.

Київ МАФи дороги транспорт маршрутки
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
