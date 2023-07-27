Пара имени Ивана Багряного в Киеве. Фото: Перископ

В Киеве парк Пушкина был переименован в честь украинского писателя Ивана Багряного. Парк находится в Шевченковском районе столицы.

Об этом говорится на сайте Киевского городского совета.

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Что известно о переименовании

Такое название парк получил в далеком 1898 году к столетию со дня рождения русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

"С целью деколонизации столичной топонимики путем рейтингового электронного голосования в приложении "Киев Цифровой" было выбрано новое название парка. Среди вариантов переименования наибольшее количество, а именно 13 699 голосов набрало предложение Ивана Багряного", — говорится в сообщении.

Это украинский писатель, драматург, публицист, журналист и политический деятель. Он был главой исполнительного органа Украинского национального совета, лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1992 год, посмертно), номинантом на Нобелевскую премию по литературе (1962 год).

"По результатам голосования и на основе экспертных выводов депутатский корпус Киевского городского совета поддержал решение о переименовании парка", — отметили в Киевском городском совете.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве меняют названия двух станций метрополитена в рамках дерусификации. "Дружбы народов" становится "Зверинецкой", а "Площадь Льва Толстого" - "Площадью Украинских Героев".