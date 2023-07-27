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У Києві парк Пушкіна перейменували на честь українського письменника

27 липня 2023 11:08
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві парк Пушкіна перейменували на честь українського письменника
Пару імені Івана Багряного в Києві. Фото: Перископ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Києві парк Пушкіна перейменували на честь українського письменника Івана Багряного. Парк знаходиться в Шевченківському районі столиці.

Про це йдеться на сайті Київської міської ради.

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Що відомо про перейменування

Таку назву парк отримав у далекому 1898 році до сторіччя із дня народження російського поета Олександра Сергійовича Пушкіна.

"З метою деколонізації столичної топоніміки шляхом рейтингового електронного голосування у додатку "Київ Цифровий" було обрано нову назву парку. Серед варіантів щодо перейменування найбільшу кількість, а саме 13 699 голосів набрала пропозиція Івана Багряного", — йдеться в повідомленні.

Це український письменник, драматург, публіцист, журналіст та політичний діяч. Він був головою виконавчого органу Української національної ради, лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка (1992 рік, посмертно), номінантом на Нобелівську премію з літератури (1962 рік).

"За результатами голосування та на основі експертних висновків депутатський корпус Київської міської ради підтримав рішення щодо перейменування парку", — зазначили в Київській міській раді.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві змінюють назви двох станцій метрополітену в рамках дерусифікації. "Дружби народів" стає "Звіринецькою", а "Площа Льва Толстого" — "Площею Українських Героїв". 

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