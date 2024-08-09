В Киеве женщина пыталась покончить с собой — патрульные спасли ее

Патрульные на месте происшествия. Фото: скриншот с видео

В Киеве патрульные спасли женщину, которая хотела покончить с собой. Она пыталась прыгнуть с моста в Днепровском районе.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.

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Спасли женщину, которая хотела прыгнуть с моста

Неравнодушный гражданин сообщил в полиции о женщине, которая пыталась покончить с собой в Днепровском районе.

Патрульные прибыли по адресу, чтобы предотвратить самоубийство. Они нашли нужные слова поддержки и успокоили гражданку.

"В дальнейшем патрульные увели женщину в безопасное место и вызвали медиков", — говорится в сообщении.