В Киеве женщина пыталась покончить с собой — патрульные спасли ее

В Киеве патрульные спасли женщину, которая пыталась покончить с собой, прыгнув с моста
9 августа 2024 16:55
Патрульные на месте происшествия. Фото: скриншот с видео
В Киеве патрульные спасли женщину, которая хотела покончить с собой. Она пыталась прыгнуть с моста в Днепровском районе.
Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева в Telegram.
Читайте также:
Спасли женщину, которая хотела прыгнуть с моста
Неравнодушный гражданин сообщил в полиции о женщине, которая пыталась покончить с собой в Днепровском районе.
Патрульные прибыли по адресу, чтобы предотвратить самоубийство. Они нашли нужные слова поддержки и успокоили гражданку.
"В дальнейшем патрульные увели женщину в безопасное место и вызвали медиков", — говорится в сообщении.
Читайте Новини.LIVE!