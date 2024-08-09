У Києві жінка намагалася вкоротити собі віку — патрульні врятували її

У Києві патрульні врятували жінку, яка намагалася вкоротити собі віку, стрибнувши з моста
9 серпня 2024 16:55
Патрульні на місці події. Фото: скриншот з відео
У Києві патрульні врятували жінку, яка хотіла вкоротити собі віку. Вона намагалася стрибнути з моста у Дніпровському районі.
Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Києва у Telegram.
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Врятували жінку, яка хотіла стрибнути з моста
Небайдужий громадянин повідомив до поліції про жінку, яка намагалася вкоротити собі віку в Дніпровському районі.
Патрульні прибули за адресою, аби попередити самогубство. Вони знайшли потрібні слова підтримки та заспокоїли громадянку.
"Надалі патрульні відвели жінку в безпечне місце та викликали медиків", — йдеться у повідомленні.
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