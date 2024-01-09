В Киеве передали конфискованную технику из казино на нужды ВСУ

Детективы БЭБ на месте происшествия. Фото: БЕБ

В Киеве сотрудники БЭБ передали первую партию конфискованного имущества из казино на нужды ВСУ. Примерная стоимость техники составляет более 5 миллионов гривен.

Об этом сообщает БЭБ.

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Таким образом, БЭБ передали на нужды ВСУ компьютеры, роутеры, блоки питания, видеокамеры, видеорегистраторы, разные устройства и оборудование, а также мебель. Они были изъяты во время обысков в нелегальных казино в столице и области. Ориентировочная стоимость техники — более 5 миллионов гривен.

Кроме того, часть конфискованного имущества в нелегальных казино передали на хранение Шевченковскому и Святошинскому районному ТЦК в Киеве.

Стоит отметить, что с начала 2023 детективы БЭБ провели более 300 обысков в игровых залах и казино, в ходе которых изъяли более 6 тысяч единиц компьютерной техники.

Напомним, в Киевской области разоблачили незаконный сигаретный бизнес с миллионным оборотом.

Также недавно в Киеве детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили незаконное производство оливкового масла и соусов известных итальянских марок. В ходе обысков следователи изъяли 90 тонн имущества, стоимостью 7,5 миллиона гривен.