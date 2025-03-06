Депутат КГС призвал навести порядок с пропусками на комендантский час

Проверка документов на КПП. Фото: Вечерний Киев

В Киеве начался пересмотр порядка использования пропусков на передвижение в комендантский час после нескольких случаев публичного хвастовства ими в соцсетях. Несмотря на это, отменять ограничения неуместно, ведь есть определенные задачи, которые можно выполнять исключительно ночью без посторонних свидетелей.

Об этом заявил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко в эфире "Киевское время".

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По его словам, комендантский час должен быть единым для всех, а пропуска должны получать только те, кто действительно нуждается в ночном передвижении из-за служебных обязанностей. К таким категориям относятся военные, силы безопасности и обороны, коммунальные службы, логистические операторы и медики.

"Я думаю, что это стало тем толчком, который придал импульс процессу, анализу использования этих пропусков. У нас есть комендантский час.

Комендантский час единый для всех. Есть определенные службы, есть определенные обязательные истории, которые должны среди ночи продвигаться. Военные, силы безопасности и обороны, коммунальщики, логистика, скорые помощи. Все это требует пропусков", — сказал Витренко.

Витренко подчеркнул, что использовать пропуска как повод для демонстрации собственных связей или статуса — это недопустимо. Случаи, когда отдельные лица получают такие документы "на всякий случай" или через знакомства в городской администрации, подрывают доверие к самой системе.

"Просто взять пропуск, чтобы он был, чтобы хвастаться, что у вас есть, а у меня нет, у меня есть мохнатая лапа где-то в городской государственной администрации, а у вас нет. Абсолютно четко считаю, что абсолютно оправдан (комендантский час. — Ред.)", — подчеркнул Витренко.

Напомним, в Киеве недавно проводили проверку пропусков-разрешений для передвижения по городу.

Также начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что в Киеве создадут онлайн-пропуска для передвижения по городу во время комендантского часа.