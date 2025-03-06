Депутат КМР закликав навести лад із перепустками на комендантську годину

Перевірка документів на КПП. Фото: Вечірній Київ

У Києві почався перегляд порядку використання перепусток на пересування в комендантську годину після кількох випадків публічного хизування ними в соцмережах. Попри це, скасовувати обмеження недоречно, адже є певні завдання, які можна виконувати виключно вночі без сторонніх свідків.

Про це заявив депутат Київської міської ради Андрій Вітренко в ефірі "Київський час".

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За його словами, комендантська година має бути єдиною для всіх, а перепустки повинні отримувати лише ті, хто дійсно потребує нічного пересування через службові обов’язки. До таких категорій належать військові, сили безпеки та оборони, комунальні служби, логістичні оператори та медики.

"Я думаю, що це стало тим поштовхом, який надав імпульс процесу, аналізу використання цих перепусток. У нас є комендантська година.

Комендантська година єдина для всіх. Є певні служби, є певні обов'язкові історії, які мають серед ночі просуватися. Військові, сили безпеки і оборони, комунальники, логістика, швидкі допомоги. Все це потребує перепусток", — сказав Вітренко.

Вітренко наголосив, що використовувати перепустки як привід для демонстрації власних зв’язків або статусу — це неприпустимо. Випадки, коли окремі особи отримують такі документи "про всяк випадок" чи через знайомства у міській адміністрації, підривають довіру до самої системи.

"Просто взяти перепустку, щоб вона була, щоб хизуватися, що у вас є, а у мене немає, у мене є волохата лапа десь в міській державній адміністрації, а у вас немає. Абсолютно чітко вважаю, що абсолютно виправдана (комендантська година. — Ред.)", — наголосив Вітренко.

Нагадаємо, у Києві нещодавно проводили перевірку перепусток-дозволів для пересування містом.

Також начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що у Києві створять онлайн-перепустки для пересування містом під час комендантської години.