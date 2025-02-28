Комендантська година у Києві — влада перевірить спецперепустки

Спецперепустки для проїзду під час комендантської години. Фото: КМВА

Влада Києва перевірить перепустки на пересування під час комендантської години. Деякі з них можуть вилучити.

Про це повідомив речник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Євген Ієвлєв в ефірі телемарафону.

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Ієвлєв розповів, що у Києві перевірять понад дев'ять тисяч перепусток для пересування містом під час комендантської години. За його словами, розробляється новий алгоритм контролю, який передбачає цифровізацію процесу для зниження ризиків зловживань.

"Ми хочемо зробити цей процес цифровим, тому що там, де більше цифровізації, там завжди менше корупції", — зазначив Ієвлєв.

Він зазначив, що КМВА має підстави вважати, що певна кількість спецперепусток була видана людям, які "не зовсім мають в цьому потреби".

Правила під час комендантської години

Як відомо, станом на зараз комендантська година у Києві триває з 00:00 до 05:00. У цей час жителям та гостям столиці заборонено:

перебувати на вулиці;

перебувати у громадських містах;

переміщатися транспортом без спецперепустки;

переміщатися пішки.

Водночас необхідно дотримуватися режиму світломаскування, а виходити з дому можна лише під час повітряної тривоги, аби дійти до найближчого укриття.

Нагадаємо, 14 лютого начальник КМВА Тимур Ткаченко заявив про активну видачу перепусток для руху вночі. За його словами, безконтрольність є ризиком

Крім того, Ткаченко провів нараду щодо руху транспорту під час тривог у Києві.