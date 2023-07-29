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В Киеве переименуют монумент "Родина-Мать"

29 июля 2023 21:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве переименуют монумент "Родина-Мать"
Монумент "Родина-Мать" в Киеве. Фото: УНИАН
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве хотят переименовать монумент "Родина-Мать" в "Украина-Мать". Соответствующее решение должно еще утвердить Минкульт.

Об этом сообщил гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук в интервью Украинскому Радио.

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Переименование монумента

По словам Савчука, решение о переименовании монумента было принято на заседании ученого совета Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Монументу хотят присвоить название "Украина-Мать".

"У нас состоялось заседание ученого совета нашего музея, и на нем были приняты важные решения. Одно из них — переименование монумента "Родина-мать" в монумент "Украина-мать", — говорит Савчук.

Соответствующее решение должно еще утвердить Минкульт. Савчук надеется, что это сделают накануне 24 августа — Дня независимости Украины.

В чем цель

Как подчеркивает Савчук, кроме названия изменят также герб на щите монумента, заменив его Тризубом.

"И это не просто автономная цель. Я все время подчеркиваю взаимосвязь этих процессов — смены герба на щите и появление трезубца, переименование монумента, переименование музея, расширение его функций, новое осмысление, новые смыслы, новый имидж", — отмечает Савчук.

Напомним, в Киеве начали демонтаж советского герба со щита скульптуры "Родина-Мать", который заменят Тризубом. Процедуру должны закончить ко Дню независимости.

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