У Києві перейменують монумент "Батьківщина-Мати"

Монумент "Батьківщина-Мати" у Києві. Фото: УНІАН

У Києві хочуть перейменувати монумент "Батьківщина-Мати" на "Україна-Мати". Відповідне рішення має ще затвердити Мінкульт.

Про це повідомив гендиректор Національного музею історії України у Другій світовій війні Юрій Савчук в інтерв'ю Українському Радіо.

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Перейменування монументу

За словами Савчука, рішення про перейменування монументу ухвалили на засіданні вченої ради Національного музею історії України у Другій світовій війні. Монументу хочуть присвоїти назву "Україна-Мати".

"У нас відбулося засідання вченої ради нашого музею, і на ньому було ухвалено важливі рішення. Одне з них — перейменування монумента "Батьківщина-мати" на монумент "Україна-мати", — каже Савчук.

Відповідне рішення повинен ще затвердити Мінкульт. Савчук сподівається, що це зроблять напередодні 24 серпня — Дня незалежності України.

У чому мета

Як підкреслює Савчук, окрім назви, змінять також герб на щиті монументу, замінивши його Тризубом.

"І це не просто автономна мета. Я весь час підкреслюю взаємозв'язок цих процесів — зміни герба на щиті й появу тризуба, перейменування монументу, перейменування музею, розширення його функцій, нове осмислення, нові сенси, новий імідж", — зазначає Савчук.

Нагадаємо, у Києві розпочали демонтаж радянського герба зі щита скульптури "Батьківщина-Мати", який замінять Тризубом. Процедуру мають закінчити до Дня Незалежності.