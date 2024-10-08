В Киеве возле метро прорвало водопровод — станция закрыта, меняет движение транспорт

Последствия прорыва водопровода в Киеве. Фото: скриншот

В Киеве возле станции метро "Дорогожичи" прорвало городскую сеть водоснабжения. В Киевской городской государственной администрации сообщили об изменениях в движении транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Telegram во вторник, 8 октября.

Читайте также:

Прорыв водовода в Киеве

Пользователи соцсетей публикуют последствия прорыва водопровода — затопленный переход станции метро, подтопленная улица и плавающие автомобили. Фактически, проезжая часть превратилась в реку.

Как сообщили в КГГА, из-за подтопления подземного перехода станцию метро "Дорогожичи" закрыли на вход и выход. Поезда следуют мимо станции без остановки.

"Проводятся работы по откачке воды. На месте работают все необходимые городские службы", — говорится в сообщении.

Изменения в движении наземного транспорта

Троллейбусы № 16 и 35 участок с прорывом объезжают по соседней (до ул. Ильенко) — по улице Дорогожицкой.

Движение транспорта по улице Юрия Ильенко, возле станции метро "Дорогожичи", ограничено в обоих направлениях.

Сообщение КГГА. Фото: скриншот

Напомним, депутат Киевского совета Андрей Витренко заявил, что поверит в реализацию метро на Виноградаре только тогда, когда состоится открытие хотя бы одной станции. По его словам, затягивание строительства метро происходит не из-за дефицита средств.

Также Новини.LIVE писали, что на выходных в Киеве в нескольких районах из-за сильного ливня наблюдали подтопление. За сутки 6 октября в столице зафиксировали рекорд суточного количества осадков.