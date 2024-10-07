У Києві випала рекордна кількість опадів 6 жовтня

Жінка йде під дощем. Фото: Новини.LIVE

На вихідних у Києві в кількох районах через сильну зливу спостерігали підтоплення. Упродовж доби 6 жовтня у столиці зафіксували рекорд добової кількості опадів.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського у понеділок, 7 жовтня.

Читайте також:

Рекорд добової кількості опадів у Києві

За даними спостережень, 6 жовтня у Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів — 30,6 мм.

Фахівці підкреслили, що це на 13,4 мм більше, ніж попередній рекорд 1970 року для цього дня, коли випало 17,2 мм опадів.

Скриншот допису обсерваторії

Нагадаємо, 6 жовтня у Києві відбулася сильна злива, яка призвела до підтоплень вулиць та торгівельних центрів. Система дощової каналізації не впоралася з великою кількістю води.

Крім того, синоптики попереджали, що негода накриє столицю і 7 жовтня. Вночі пройдуть дощі, а протягом дня очікуються сильні пориви вітру.