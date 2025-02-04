ПФУ переплатил пенсионеру 543 тыс. грн — что решил суд

Пенсионер держит деньги. Иллюстративное фото: Минфин

В Киеве Пенсионный фонд Украины переплатил пенсионеру 543 тысячи 315 гривен и подал иск, чтобы вернуть деньги. Однако мужчина отказывается возвращать переплату пенсии.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

Как известно, мужчина ушел на пенсию и получал выплату за выслугу лет. Но незадолго его восстановили в должности инспектора сектора организации дорожного движения. Поэтому с 31 января 2015 года до 31 января 2023 года образовалась переплата пенсии в размере 543 315 грн.

Пенсионный фонд подал иск, но мужчина просил отказать в его удовлетворении, ведь "после 25 лет добросовестной службы в милиции, он был незаконно уволен 16 января 2015 года". Он оформил пенсию и на законных основаниях получил выплату за выслугу лет. Однако с апреля 2023 ПФУ перестал обеспечение мужчины и он остался без источников существования, поскольку 9 марта 2023 года мужчину уволили с работы.

Так, в ПФУ обвиняют пенсионера в злоупотреблении, ведь он подал документы с ложными сведениями, а затем не переподал их со всеми соответствующими изменениями в его семье.

Решение суда

Днепровский районный суд Киева отказал в удовлетворении иска, а мужчине с 31 января 2015 года назначили пенсию пожизненно.

"Суд отмечает, что приобретение ответчиком пенсионных выплат не было безосновательным, ведь таки выплаты осуществлялись Пенсионным фондом на основании законодательства по установлению пенсии по возрасту. Истец считает, что поскольку ответчик был восстановлен в должности, то он должен вернуть уплаченные ему суммы пенсии, однако на наличие каких-либо расчетных ошибок при осуществлении выплат истец не ссылается, а отсутствие недобросовестности ответчика объективно усматривается из материалов дела, ведь восстановление истца в должности состоялось по решению суда", — говорится в приговоре.

Напомним, мужчина украл у киевлянина телефон, обвиняемый уже был судим ранее за подобные преступления, поэтому суд отправил его под стражу.

Также мы сообщали, что в Киеве мужчина купил водительское удостоверение через Viber. Он получил несколько лет тюрьмы.