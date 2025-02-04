ПФУ переплати пенсіонеру 543 тис. грн — що вирішив суд

Пенсіонер тримає гроші. Ілюстративне фото: Мінфін

У Києві Пенсій фонд України переплати пенсіонеру 543 тисячі 315 гривень та подав позов, аби повернути гроші. Однак чоловік відмовляється повертати переплату пенсії.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

Як відомо, чоловік пішов на пенсію та отримував виплату за вислугу років. Але незадовго його поновили на посаді інспектора сектору організації дорожнього руху. Через це з 31 січня 2015 року до 31 січня 2023 року утворилась переплати пенсії у розмірі 543 315 грн.

Пенсійний фонд подав позов, але чоловік просив відмовити у його задоволенні, адже "після 25 років сумлінної служби в міліції, його було незаконно звільнено 16 січня 2015 року". Він оформив пенсію та на законних підставах отримав виплату за вислугу років. Проте з квітня 2023 ПФУ перестав забезпечення чоловіка і він залишився без джерел існування, оскільки від 9 березня 2023 року чоловіка звільнили з роботи.

Так, у ПФУ звинувачують пенсіонера у зловживанні, адже він подав документи з неправдивими відомостями, а потім не переподав їх з усіма відповідними змінами у його сім'ї.

Рішення суду

Дніпровський районний суд Києва відмовив у задоволенні позову, а чоловіку з 31 січня 2015 року призначили пенсію довічно.

"Суд зазначає, що набуття відповідачем пенсійних виплат не було безпідставним, адже таки виплати здійснювались Пенсійним фондом на підставі законодавства щодо встановлення пенсії за віком. Позивач вважає, що оскільки відповідач був поновлений на посаді, то він має повернути сплачені йому суми пенсії, однак на наявність будь-яких рахункових помилок при здійсненні виплат позивач не посилається, а відсутність недобросовісності відповідача об'єктивно вбачається з матеріалів справи, адже поновлення позивача на посаді відбулось за рішення суду", — йдеться у вироку.

Нагадаємо, чоловік вкрав у киянина телефон.Обвинувачений вже був судимий раніше за подібні злочини, тому суд відправив його під варту.

Також ми повідомляли, що у Києві чоловік купив посвідчення водія через Viber. Він отримав кілька років в'язниці.