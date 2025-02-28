Комендантский час в Киеве — власти проверят спецпропуска

Спецпропуска для проезда во время комендантского часа. Фото: КГВА

Власти Киева проверят пропуска на передвижение во время комендантского часа. Некоторые из них могут изъять.

Об этом сообщил спикер Киевской городской военной администрации (КГВА) Евгений Иевлев в эфире телемарафона.

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Иевлев рассказал, что в Киеве проверят более девяти тысяч пропусков для передвижения по городу во время комендантского часа. По его словам, разрабатывается новый алгоритм контроля, который предусматривает цифровизацию процесса для снижения рисков злоупотреблений.

"Мы хотим сделать этот процесс цифровым, потому что там, где больше цифровизации, там всегда меньше коррупции", — отметил Иевлев.

Он отметил, что КГВА имеет основания полагать, что определенное количество спецпропусков было выдано людям, которые "не совсем имеют в этом потребность".

Правила во время комендантского часа

Как известно, по состоянию на сегодня комендантский час в Киеве длится с 00:00 до 05:00. В это время жителям и гостям столицы запрещено:

находиться на улице;

находиться в общественных местах;

перемещаться транспортом без спецпропуска;

перемещаться пешком.

В то же время необходимо соблюдать режим светомаскировки, а выходить из дома можно только во время воздушной тревоги, чтобы дойти до ближайшего укрытия.

Напомним, 14 февраля начальник КГГА Тимур Ткаченко заявил об активной выдаче пропусков для передвижения ночью. По его словам, бесконтрольность является риском.

Кроме того, Ткаченко провел совещание по движению транспорта во время тревог в Киеве.