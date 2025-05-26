В Киеве обнаружили фейковые медкнижки у работников частного детсада

Детский сад. Фото иллюстративное: Freepik

В Киеве в частном детском саду у воспитателя и директора обнаружили фейковые медицинские книжки. Недавно с лестницы там упал двухлетний ребенок, который получил травмы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в понедельник, 26 мая.

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Подделка документов в детском саду

Обвинительный акт в отношении директора частного детсада направили в суд — ее подозревают в содействии подделке документов и использовании фальшивых справок.

Детский сад в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

"Установлено, что руководитель одного из частных детских садов в Деснянском районе Киева и его воспитатели не проходили обязательный профилактический медицинский осмотр. Зато в сентябре 2024 года через Интернет обвиняемая заказала для себя и пятерых воспитателей поддельные медицинские книжки", — говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что работники, которые не прошли обязательный медосмотр, должны были бы быть отстранены от работы в детском саду. Однако директор помогла подчиненным с фейковыми документами.

Детский сад в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

Указанные обстоятельства стали известны после инцидента в этом детском саду в декабре прошлого года, когда из-за халатности воспитательницы двухлетний мальчик упал с лестницы и получил тяжелые телесные повреждения.

"По результатам расследования этого инцидента, ювенальные прокуроры окружной прокуратуры сообщили о подозрении одной из воспитательниц в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия", — говорится в сообщении.

Впоследствии правоохранители установили, что эта воспитательница также не проходила медосмотр, поскольку из ее личного дела изъяли фейковую медкнигу.

Сообщение Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

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