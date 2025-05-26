У Києві виявили фейкові медкнижки у працівників приватного дитсадка

Дитячий садок. Фото ілюстративне: Freepik

У Києві в приватному дитячому садку у вихователі та директорки виявили фейкові медичні книжки. Нещодавно зі сходів там впала дворічна дитина, яка отримала травми.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури в Telegram у понеділок, 26 травня.

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Підробка документів у дитсадку

Обвинувальний акт щодо директорки приватного дитсадка скерували до суду — її підозрюють у сприянні підробленню документів і використанні фальшивих довідок.

Дитячий садок у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

"Встановлено, що керівниця одного з приватних дитячих садків у Деснянському районі Києва та його вихователі не проходили обовʼязковий профілактичний медичний огляд. Натомість у вересні 2024 року через Інтернет обвинувачена замовила для себе та п’ятьох вихователів підроблені медичні книжки", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що працівники, які не пройшли обовʼязковий медогляд, мали б бути відсторонені від роботи в дитячому садку. Однак директорка допомогла підлеглим з фейковими документами.

Дитячий садок у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

Зазначені обставини стали відомі після інциденту в цьому дитсадку у грудні минулого року, коли через недбалість виховательки дворічний хлопчик упав зі сходів і зазнав тяжких тілесних ушкоджень.

"За результатами розслідування цього інциденту, ювенальні прокурори окружної прокуратури повідомили про підозру одній з виховательок у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки", — йдеться у повідомленні.

Згодом правоохоронці встановили, що ця вихователька також не проходила медогляд, оскільки з її особової справи вилучили фейкову медкнигу.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

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