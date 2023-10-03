В Киеве пьяный военный застрелил двух собратьев, — СМИ

Задержание подозреваемого в убийстве в Киеве. Фото: t.me/stranaua

Сегодня ночью, 3 октября, в Киеве военный в состоянии опьянения застрелил двух собратьев и скрылся с места преступления. Правоохранители все же задержали разбойника. Мужчине грозит до 15 лет за решеткой.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Как известно, сегодня ночью около 01:30 в Киеве пьяный военный застрелил двух собратьев и скрылся с места преступления.

Отмечается, что военный Константин Кирияченко во время конфликта со своими сослуживцами якобы применил табельный автомат. Двое пострадавших умерли на месте.

Кирияченко пытался скрыться, но через два часа его задержали. Предварительно фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине грозит до 15 лет за решеткой.

Напомним, 2 октября в Киеве с балкона многоэтажки упали девушка и парень. В результате оба погибли на месте.