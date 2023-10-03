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У Києві п'яний військовий застрелив двох побратимів, — ЗМІ

3 жовтня 2023 10:30
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У Києві п'яний військовий застрелив двох побратимів, — ЗМІ
Затримання підозрюваного у вбивстві в Києві. Фото: t.me/stranaua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні вночі, 3 жовтня, у Києві військовий у стані сп’яніння застрелив двох побратимів і втік із місця злочину. Правоохоронці все ж затримали розбійника. Чоловіку загрожує до 15 років за ґратами.

Про це повідомляє "Страна" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

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Як відомо, сьогодні вночі близько 01:30 у Києві п'яний військовий застрелив двох побратимів і втік із місця злочину. 

Зазначається, що військовий Костянтин Кирияченко під час конфлікту зі своїми товаришами по службі нібито застосував табельний автомат. Двоє постраждалих померли на місці. 

Кирияченко намагався втекти, але за дві години його затримали. Попередньо, фігурант був у стані алкогольного сп‘яніння. Чоловіку загрожує до 15 років за ґратами. 

Нагадаємо, 2 жовтня у Києві з балкона багатоповерхівки впали дівчина та хлопець. Внаслідок цього обоє загинули на місці.

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