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В Киеве пьяный водитель "влетел" в пять припаркованных авто

11 ноября 2023 23:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве пьяный водитель "влетел" в пять припаркованных авто
ДТП в Киеве. Фото: t.me/gunpKyiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве пьяный водитель совершил дорожно-транспортное происшествие. Он въехал в пять припаркованных автомобилей.

Об этом сообщает полиция Киева.

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"Сегодня около 21:30 в полицию поступила информация, что на проспекте Отрадном водитель автомобиля BMW, вероятно, в нетрезвом состоянии совершил столкновение с пятью припаркованными автомобилями", — говорится в сообщении.

ДТП в Киеве на проспекте Отрадном 11 ноября
ДТП в Киеве. Фото: t.me/kyivpatrol

В результате ДТП между водителем BMW, его друзьями и владельцами поврежденных автомобилей возникла драка.

ДТП в Киеве на проспекте Отрадном 11 ноября
ДТП в Киеве. Фото: t.me/kyivpatrol

На место происшествия прибыли наряды патрульной полиции, спецназовцы полка №1 и полиция охраны. Правоохранители остановили драку и задержали нарушителя. Информация о пострадавших не поступала.

ДТП в Киеве на проспекте Отрадном 11 ноября
ДТП в Киеве. Фото: t.me/kyivpatrol
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Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, сегодня в поселке Калиновка Киевской области легковушка влетела под колеса грузовика. Водитель автомобиля получил телесные повреждения и сейчас находится в больнице.

Также мы писали, что в Киевской области произошло смертельное ДТП. Водитель не справился с управлением и попал в ДТП на трассе Киев — Одесса. Мужчина сгорел заживо вместе с авто.

Добавим, дорожно-транспортное происшествие произошло в Киеве, на Берестейском проспекте, 8 ноября. Там столкнулись два маршрутных автобуса, в результате чего получили ранения семь человек.

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