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В Киеве пьяный водитель врезался в другое авто — детали

24 декабря 2023 16:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ДТП в Киеве 23 декабря - пьяный водитель врезался в другое авто
ДТП на Броварском проспекте в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На Броварском проспекте в Киеве произошло ДТП. Пьяный водитель врезался в другое авто, в результате чего есть пострадавший.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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ДТП на Броварском проспекте в Киеве — детали

Сообщается, что 23 декабря около 20:52 на Броварском проспекте в столице Украины. Водитель авто марки Audi A4, двигаясь по упомянутому проспекту, столкнулся с авто марки Toyota Rav 4.

От удара пассажирка авто марки Toyota (женщина 1974 года рождения) получила серьезные травмы, включая закрытый перелом правой ключицы, и была госпитализирована.

Водителя Audi задержали согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. При тестировании на алкотестере Драгер у него обнаружили 2,02 промилле алкоголя в крови.

ДТП в Киеве
ДТП в Киеве 23 декабря. Фото: Киевская городская прокуратура

Также прокуратура сообщает, что  сообщила подозрение 32-летнему водителю по факту нарушения правил дорожного движения в нетрезвом состоянии, что привело к ДТП с пострадавшими.

ДТП в Киеве
Сообщение о ДТП в Киеве. Фото: скриншот

Напомним, что в столице Украины произошло страшное ДТП. Так, 25 ноября, автомобиль столкнулся с фурой, в результате чего погибла семейная пара, а дети остались без родителей.

Также мы писали, что вблизи города Дубно Ровенской области 24 ноября киевлянин совершил дорожно-транспортное происшествие. Водитель на трассе "Киев — Чоп" наехал на отбойник. Пассажирка буса получила тяжелые травмы.

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