ДТП на Броварському проспекті у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

На Броварському проспекті у Києві сталася ДТП. П'яний водій врізався в інше авто, внаслідок чого постраждалий.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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ДТП на Броварському проспекті в Києві

Повідомляється, що 23 грудня близько 20.52 на Броварському проспекті в столиці України. Водій авто марки Audi A4, рухаючись згаданим проспектом, зіткнувся з авто марки Toyota Rav 4.

Від удару пасажирка авто марки Toyota (жінка 1974 року народження) зазнала серйозних травм, включаючи закритий перелом правої ключиці, і була госпіталізована.

Водія Audi затримали згідно зі статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. При тестуванні на алкотестері Драгер виявили 2,02 проміле алкоголю в крові.

ДТП у Києві 23 грудня. Фото: Київська міська прокуратура

Також прокуратура повідомляє, що повідомила підозру 32-річному водію за фактом порушення правил дорожнього руху у нетверезому стані, що призвело до ДТП із постраждалими.

Повідомлення про ДТП у Києві. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у столиці України сталася страшна ДТП. Так, 25 листопада автомобіль зіткнувся з фурою, внаслідок чого загинула сімейна пара, а діти залишилися без батьків.

Також ми писали, що поблизу міста Дубно Рівненської області 24 листопада киянин скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Водій на трасі "Київ - Чоп" наїхав на відбійник. Пасажирка намиста отримала тяжкі травми.