Удар по Киеву 20 декабря – в сети показали последствия разрушения

Последствия удара по Киеву Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Российские оккупационные войска утром 20 декабря нанесли ракетный удар по Киеву. В результате в столице много разрушений.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Последствия атаки на Киев 20 декабря

Как известно, взрывной волной авто забросило на забор. Еще несколько автомобилей сгорели или повреждены из-за падения обломков.

Также в Голосеевском районе поврежден бизнес-центр.

В то же время, жительница Голосеевского района столицы Марина рассказала, что на телефоне не сработала воздушная тревога, поэтому она проснулась уже от взрывов.

"Они были настолько мощны, что в квартире треснула раковина. В результате атаки повреждены также два моих авто", — добавила женщина.

Женщина также признается, что обычно ходит с семьей в укрытие.

В то же время в КГВА рассказали, что по состоянию на данный момент известно об одном погибшем, еще семь человек получили ранения и госпитализированы.

Напомним, утром в Киеве раздались мощные взрывы. Россия атаковала столицу баллистическими ракетами.

Новини.LIVE показали, как выглядит Киев после атаки баллистикой.