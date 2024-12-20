Удар по Киеву 20 декабря – в сети показали последствия разрушения

В Киеве во время атаки авто забросило на забор — видео
Российские оккупационные войска утром 20 декабря нанесли ракетный удар по Киеву. В результате в столице много разрушений.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Последствия атаки на Киев 20 декабря
Как известно, взрывной волной авто забросило на забор. Еще несколько автомобилей сгорели или повреждены из-за падения обломков.
Также в Голосеевском районе поврежден бизнес-центр.
В то же время, жительница Голосеевского района столицы Марина рассказала, что на телефоне не сработала воздушная тревога, поэтому она проснулась уже от взрывов.
"Они были настолько мощны, что в квартире треснула раковина. В результате атаки повреждены также два моих авто", — добавила женщина.
Женщина также признается, что обычно ходит с семьей в укрытие.
В то же время в КГВА рассказали, что по состоянию на данный момент известно об одном погибшем, еще семь человек получили ранения и госпитализированы.
Напомним, утром в Киеве раздались мощные взрывы. Россия атаковала столицу баллистическими ракетами.
Новини.LIVE показали, как выглядит Киев после атаки баллистикой.
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