Удар по Києву 20 грудня — у мережі показали наслідки руйнування

Наслідки удару по Києву. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Російські окупаційні війська зранку 20 грудня завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок цього у столиці є багато руйнувань.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Як відомо, вибуховою хвилею авто закинуло на паркан. Ще кілька автомобілів згоріли або пошкоджені через падіння уламків.

Також в Голосіївському районі пошкоджений бізнес-центр.

Водночас жителька Голосіївського району столиці Марина розповіла, що на телефоні не спрацювала повітряна тривога, тому вона прокинулась вже від вибухів.

"Вони були настільки потужні, що у квартирі тріснула раковина. Внаслідок атаки пошкоджено також два мої авто", — додала жінка.

Жінка також зізнається, що зазвичай ходить із сім'єю в укриття.

Водночас у КМВА розповіли, що станом на зараз відомо про одного загиблого, ще семеро осіб отримали поранення та госпіталізовані.

Нагадаємо, вранці у Києві пролунали потужні вибухи. Росія атакувала столицю балістичними ракетами.

Новини.LIVE показали, який вигляд має Київ після атаки балістикою.