Удар по Києву 20 грудня — у мережі показали наслідки руйнування

У Києві під час атаки авто закинуло на паркан — відео
Російські окупаційні війська зранку 20 грудня завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок цього у столиці є багато руйнувань.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Наслідки атаки на Київ 20 грудня
Як відомо, вибуховою хвилею авто закинуло на паркан. Ще кілька автомобілів згоріли або пошкоджені через падіння уламків.
Також в Голосіївському районі пошкоджений бізнес-центр.
Водночас жителька Голосіївського району столиці Марина розповіла, що на телефоні не спрацювала повітряна тривога, тому вона прокинулась вже від вибухів.
"Вони були настільки потужні, що у квартирі тріснула раковина. Внаслідок атаки пошкоджено також два мої авто", — додала жінка.
Жінка також зізнається, що зазвичай ходить із сім'єю в укриття.
Водночас у КМВА розповіли, що станом на зараз відомо про одного загиблого, ще семеро осіб отримали поранення та госпіталізовані.
Нагадаємо, вранці у Києві пролунали потужні вибухи. Росія атакувала столицю балістичними ракетами.
Новини.LIVE показали, який вигляд має Київ після атаки балістикою.
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