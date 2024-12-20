Атака на Київ 20 грудня — фоторепортаж Новини.LIVE

Який вигляд має Київ після атаки балістикою — фоторепортаж
Російські загарбники вранці у п'ятницю, 20 грудня, здійснили обстріл Києва балістичними ракетами. У трьох районах зафіксовано пошкодження внаслідок падіння уламків.
На місці побували Новини.LIVE.
Наслідки атаки на Київ 20 грудня
Близько 7:00 ранку у Києві пролунав перший вибух. Повітряні сили писали про рух балістичних ракет у напрямку міста.
За даними КМВА, для атаки на Київ ворог застосував вісім аеробалістичних ракет "Кинджал" та балістичних ракет типу ''Іскандер/KN-23''.
Згодом стало відомо про падіння уламків у Голосіївському районі: загорілися автомобілі, пошкоджено покрівлю офісної будівлі — сталося руйнування на 15 поверсі.
У Солом’янському районі уламки ракети спричинили пожежу в нежитловій будівлі, ДСНС ліквідували вогонь.
У Шевченківському районі розгорілася пожежа на території нежитлової забудови, інформація уточняється.
За словами мера Віталія Кличка, внаслідок російської атаки постраждали семеро людей — двох з них ушпиталили. Наразі загиблих у місті немає.
Нагадаємо, вночі в Голосіївському районі Києва було зафіксовано падіння уламків безпілотників внаслідок російської атаки.
Також ми писали, що вранці у Києві лунали вибухи. Росія атакувала столицю балістичними ракетами.
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