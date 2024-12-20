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Який вигляд має Київ після атаки балістикою — фоторепортаж

20 грудня 2024 09:33
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф
Атака на Київ 20 грудня — фоторепортаж Новини.LIVE
Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф

Російські загарбники вранці у п'ятницю, 20 грудня, здійснили обстріл Києва балістичними ракетами. У трьох районах зафіксовано пошкодження внаслідок падіння уламків.

На місці побували Новини.LIVE.

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Наслідки атаки на Київ 20 грудня

Близько 7:00 ранку у Києві пролунав перший вибух. Повітряні сили писали про рух балістичних ракет у напрямку міста.

За даними КМВА, для атаки на Київ ворог застосував вісім аеробалістичних ракет "Кинджал" та балістичних ракет типу ''Іскандер/KN-23''.

Пошкоджені будівлі у Києві після атаки балістичними ракетами
Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Руйнування в Києві: наслідки удару балістики
Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Київ після ракетної атаки: зруйновані фасади та вулиці
Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Згодом стало відомо про падіння уламків у Голосіївському районі: загорілися автомобілі, пошкоджено покрівлю офісної будівлі — сталося руйнування на 15 поверсі.

Наслідки атаки балістикою у Києві: руїни та пожежі
Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Київ під ударом: фото з місця руйнувань після обстрілу
Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Пошкоджені авто та будинки після ракетної атаки на Київ
Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Солом’янському районі уламки ракети спричинили пожежу в нежитловій будівлі, ДСНС ліквідували вогонь. 

У Шевченківському районі розгорілася пожежа на території нежитлової забудови, інформація уточняється. 

Фоторепортаж із Києва: наслідки атаки балістичними ракетами
Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Фото наслідків атаки балістичними ракетами на Київ: руйнування та постраждалі райони
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Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

За словами мера Віталія Кличка, внаслідок російської атаки постраждали семеро людей — двох з них ушпиталили. Наразі загиблих у місті немає.

Київ після обстрілу балістичними ракетами: масштаби руйнувань
Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Наслідки атаки балістикою на житлові райони Києва 20 грудня
Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Фото з Києва після атаки балістикою: зруйновані будівлі та пошкодження
Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, вночі в Голосіївському районі Києва було зафіксовано падіння уламків безпілотників внаслідок російської атаки.

Також ми писали, що вранці у Києві лунали вибухи. Росія атакувала столицю балістичними ракетами.

Київ обстріли війна в Україні ракетний удар балістична атака

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