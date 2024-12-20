Атака на Київ 20 грудня — фоторепортаж Новини.LIVE

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Російські загарбники вранці у п'ятницю, 20 грудня, здійснили обстріл Києва балістичними ракетами. У трьох районах зафіксовано пошкодження внаслідок падіння уламків.

На місці побували Новини.LIVE.

Читайте також:

Наслідки атаки на Київ 20 грудня

Близько 7:00 ранку у Києві пролунав перший вибух. Повітряні сили писали про рух балістичних ракет у напрямку міста.

За даними КМВА, для атаки на Київ ворог застосував вісім аеробалістичних ракет "Кинджал" та балістичних ракет типу ''Іскандер/KN-23''.

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Згодом стало відомо про падіння уламків у Голосіївському районі: загорілися автомобілі, пошкоджено покрівлю офісної будівлі — сталося руйнування на 15 поверсі.

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Солом’янському районі уламки ракети спричинили пожежу в нежитловій будівлі, ДСНС ліквідували вогонь.

У Шевченківському районі розгорілася пожежа на території нежитлової забудови, інформація уточняється.

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

За словами мера Віталія Кличка, внаслідок російської атаки постраждали семеро людей — двох з них ушпиталили. Наразі загиблих у місті немає.

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, вночі в Голосіївському районі Києва було зафіксовано падіння уламків безпілотників внаслідок російської атаки.

Також ми писали, що вранці у Києві лунали вибухи. Росія атакувала столицю балістичними ракетами.