Видео

Главная Киев В Киеве во время операции по имплантации ягодиц погибла женщина

В Киеве во время операции по имплантации ягодиц погибла женщина

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 13:37
обновлено: 13:35
В Киеве хирурга подозревают в смерти пациентки после пластической операции
Операционная, где произошла трагедия. Фото: Национальная полиция Украины

Столичные правоохранители сообщили о подозрении пластическому хирургу, по вине которого во время операции умерла 28-летняя пациентка. Трагедия произошла в одном из медицинских центров Киева летом 2023 года. По данным следствия, врач грубо нарушил профессиональные обязанности, неправильно приготовив анестезирующий раствор, что привело к остановке сердца у женщины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Киева.

Женщина умерла во время операции из-за грубой врачебной ошибки

Как сообщили в полиции, во время операции по имплантации ягодиц пациентке ввели препарат, который не соответствовал медицинским протоколам. Из-за ошибки в приготовлении анестезии у потерпевшей наступила внезапная остановка сердца. Медики пытались спасти жизнь молодой женщины, однако реанимационные мероприятия не дали результата.

null
Подозреваемый врач. Фото: Национальная полиция Украины

Судебно-медицинская экспертиза показала, что в анестезирующем растворе была втрое превышена допустимая терапевтическая доза препарата. Более того, это средство вообще не должно было использоваться хирургом и не было задокументировано в медицинской карте пациентки.

null
Здание клиники. Фото: Национальная полиция Украины

"Следователи при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры объявили 50-летнему мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного", — отметили в пресс-службе.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с возможным дополнительным ограничением права занимать определенные должности или осуществлять медицинскую деятельность сроком до пяти лет.

Напомним, в полиции проверяют информацию о появлении маньяков в Киеве — жители двух районов жалуются на нападения.

Также в столице вскоре могут изменить правила работы такси во время комендантского часа.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
