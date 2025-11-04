В Киеве хирурга подозревают в смерти пациентки после пластической операции

Операционная, где произошла трагедия. Фото: Национальная полиция Украины

Столичные правоохранители сообщили о подозрении пластическому хирургу, по вине которого во время операции умерла 28-летняя пациентка. Трагедия произошла в одном из медицинских центров Киева летом 2023 года. По данным следствия, врач грубо нарушил профессиональные обязанности, неправильно приготовив анестезирующий раствор, что привело к остановке сердца у женщины.

Женщина умерла во время операции из-за грубой врачебной ошибки

Как сообщили в полиции, во время операции по имплантации ягодиц пациентке ввели препарат, который не соответствовал медицинским протоколам. Из-за ошибки в приготовлении анестезии у потерпевшей наступила внезапная остановка сердца. Медики пытались спасти жизнь молодой женщины, однако реанимационные мероприятия не дали результата.

Подозреваемый врач. Фото: Национальная полиция Украины

Судебно-медицинская экспертиза показала, что в анестезирующем растворе была втрое превышена допустимая терапевтическая доза препарата. Более того, это средство вообще не должно было использоваться хирургом и не было задокументировано в медицинской карте пациентки.

Здание клиники. Фото: Национальная полиция Украины

"Следователи при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры объявили 50-летнему мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного", — отметили в пресс-службе.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с возможным дополнительным ограничением права занимать определенные должности или осуществлять медицинскую деятельность сроком до пяти лет.

