У Києві хірурга підозрюють у смерті пацієнтки після пластичної операції

Операційна, де сталась трагедія. Фото: Національна поліція України

Столичні правоохоронці повідомили про підозру пластичному хірургу, з вини якого під час операції померла 28-річна пацієнтка. Трагедія сталася в одному з медичних центрів Києва влітку 2023 року. За даними слідства, лікар грубо порушив професійні обов’язки, неправильно приготувавши анестезуючий розчин, що призвело до зупинки серця у жінки.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП Києва.

Жінка померла під час операції через грубу лікарську помилку

Як повідомили у поліції, під час операції з імплантації сідниць пацієнтці ввели препарат, який не відповідав медичним протоколам. Через помилку у приготуванні анестезії у потерпілої настала раптова зупинка серця. Медики намагалися врятувати життя молодої жінки, однак реанімаційні заходи не дали результату.

Підозрюваний лікар. Фото: Національна поліція України

Судово-медична експертиза засвідчила, що в анестезуючому розчині була утричі перевищена допустима терапевтична доза препарату. Ба більше, цей засіб взагалі не повинен був використовуватися хірургом і не був задокументований у медичній карті пацієнтки.

Будівля клініки. Фото: Національна поліція України

"Слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили 50-річному чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого", — зазначили у пресслужбі.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років із можливим додатковим обмеженням права обіймати певні посади або здійснювати медичну діяльність строком до п’яти років.

