Головна Київ У Києві під час операції з імплантації сідниць загинула жінка

У Києві під час операції з імплантації сідниць загинула жінка

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 13:37
Оновлено: 13:35
У Києві хірурга підозрюють у смерті пацієнтки після пластичної операції
Операційна, де сталась трагедія. Фото: Національна поліція України

Столичні правоохоронці повідомили про підозру пластичному хірургу, з вини якого під час операції померла 28-річна пацієнтка. Трагедія сталася в одному з медичних центрів Києва влітку 2023 року. За даними слідства, лікар грубо порушив професійні обов’язки, неправильно приготувавши анестезуючий розчин, що призвело до зупинки серця у жінки.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП Києва. 

Читайте також:

Жінка померла під час операції через грубу лікарську помилку

Як повідомили у поліції, під час операції з імплантації сідниць пацієнтці ввели препарат, який не відповідав медичним протоколам. Через помилку у приготуванні анестезії у потерпілої настала раптова зупинка серця. Медики намагалися врятувати життя молодої жінки, однак реанімаційні заходи не дали результату.

null
Підозрюваний лікар. Фото: Національна поліція України

Судово-медична експертиза засвідчила, що в анестезуючому розчині була утричі перевищена допустима терапевтична доза препарату. Ба більше, цей засіб взагалі не повинен був використовуватися хірургом і не був задокументований у медичній карті пацієнтки.

null
Будівля клініки. Фото: Національна поліція України

"Слідчі за процесуального керівництва Київської міської прокуратури оголосили 50-річному чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого", — зазначили у пресслужбі.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років із можливим додатковим обмеженням права обіймати певні посади або здійснювати медичну діяльність строком до п’яти років.

Нагадаємо, у поліції перевіряють інформацію про появу маніяків у Києві — мешканці двох районів скаржаться на напади. 

Також у столиці незабаром можуть змінити правила роботи таксі під час комендантської години. 

Київ смерть поліція операція жінки пластична хірургія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
