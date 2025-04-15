Требуют больше обменов пленных - под МВД в Киеве продолжается акция

Участники акции. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве во вторник, 15 апреля, под здание Министерства внутренних дел Украины вышли люди. Они проводят акцию "Свободу Героям Мариуполя".

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Акция в Киеве 15 апреля

Участники митинга скандируют "Волю украинским пленным" и "Плен убивает!", требуя увеличения количества обменов украинских защитников, которые находятся в российском плену уже три года.

Родные пленных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Акция в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Родные азовцев вышли на митинг. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Люди вышли на акцию в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Отметим, что по данным правозащитной организации "Медийная инициатива за права человека", в российском плену находятся более 10 тысяч украинских военных. Это количество включает военнослужащих, которые были захвачены во время обороны Мариуполя.

Однако точное количество пленных остается неизвестным из-за ограниченного доступа к информации и отсутствия прозрачности со стороны России.

Участники митинга. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Родные пленных на митинге. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Люди вышли под МВД. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, в Киеве 13 апреля состоялся еженедельный митинг в поддержку пленных FreeAzov.

Жена одного из пленных рассказала в комментарии Новини.LIVE, известно ли что-то о ее муже.