Вимагають більше обмінів полонених — під МВС у Києві триває акція

У Києві під МВС відбулася акція на підтримку полонених
У Києві у вівторок, 15 квітня, під будівлю Міністерства внутрішніх справ України вийшли люди. Вони проводять акцію "Волю Героям Маріуполя".
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Акція у Києві 15 квітня
Учасники мітингу скандують "Волю українським полоненим" та "Полон вбиває!", вимагаючи збільшення кількості обмінів українських захисників, які перебувають у російському полоні вже три роки.
Зазначимо, що за даними правозахисної організації "Медійна ініціатива за права людини", у російському полоні перебувають понад 10 тисяч українських військових. Ця кількість включає військовослужбовців, які були захоплені під час оборони Маріуполя.
Однак точна кількість полонених залишається невідомою через обмежений доступ до інформації та відсутність прозорості з боку Росії.
Нагадаємо, у Києві 13 квітня відбувся щотижневий мітинг на підтримку полонених FreeAzov.
Дружина одного з полонених розповіла у коментарі Новини.LIVE, чи відомо щось про її чоловіка.
Читайте Новини.LIVE!