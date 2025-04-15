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У Києві під МВС відбулася акція на підтримку полонених

15 квітня 2025 11:15
Євгенія Брюховецька - редактор
Вимагають більше обмінів полонених — під МВС у Києві триває акція
Учасники акції. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Євгенія Брюховецька - редактор

У Києві у вівторок, 15 квітня, під будівлю Міністерства внутрішніх справ України вийшли люди. Вони проводять акцію "Волю Героям Маріуполя".

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Акція у Києві 15 квітня

Учасники мітингу скандують "Волю українським полоненим" та "Полон вбиває!", вимагаючи збільшення кількості обмінів українських захисників, які перебувають у російському полоні вже три роки.

Захисники Маріуполя досі в полоні - під стіни МВС вийшли кияни
Рідні полонених. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Акція під МВС з вимогою збільшення обмінів полонених
Акція у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Родичі полонених просять владу не забувати про полонених
Рідні азовців вийшли на мітинг. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Обличчя полонених: учасники акції тримають фото українських захисників
Люди вийшли на акцію у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Зазначимо, що за даними правозахисної організації "Медійна ініціатива за права людини", у російському полоні перебувають понад 10 тисяч українських військових. Ця кількість включає військовослужбовців, які були захоплені під час оборони Маріуполя.

Однак точна кількість полонених залишається невідомою через обмежений доступ до інформації та відсутність прозорості з боку Росії.​

Під стінами МВС: родичі та активісти вимагають обміну військовополонених
Учасники мітингу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Плакати на підтримку захисників на акції у Києві
Рідні полонених на мітингу. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Мітинг у Києві: учасники вимагають свободи для полонених із Маріуполя
Люди вийшли під МВС. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, у Києві 13 квітня відбувся щотижневий мітинг на підтримку полонених FreeAzov.

Дружина одного з полонених розповіла у коментарі Новини.LIVE, чи відомо щось про її чоловіка.

Київ мітинг акція військові полонені
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