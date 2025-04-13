Чекає чоловіка з полону три роки — історія Галини на акції в Києві

Галина, чоловік якої в російському полоні. Фото: скриншот

На акції на підтримку військовополонених у Києві жінка Галина, яка чекає на чоловіка з російського полону вже три роки, розповіла про його стан. Захисник був на "Азовсталі".

Про це Галина розповіла у коментарі Новини.LIVE у неділю, 13 квітня.

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Історія Галини

Протягом всього часу жінка змогла поговорити з чоловіком телефоном. За її словами, це було понад два роки тому.

"В тяжкому стані, багато з наших перебувають у тяжкому стані щодо здоровʼя, з пораненнями. Мій чоловік із пораненням, упала будівля і всіх завалила, від авіаудару. Це ще в місті було", — розповіла Галина.

За її словами, її чоловік отримав поранення ніг. Відтоді кістки зрослися з порушенням, через що він кульгає, а одна нога не функціонує повноцінно.

"Тих, хто вижив, перетягнули в госпіталь на "Азовсталі". Я знаю, що одна нога не працює, вона кульгає. Таких, як мій чоловік багато", — додала жінка.

Нагадаємо, 13 квітня кияни вийшли на акцію в підтримку військовополонених. Новини.LIVE підготували фоторепортаж.

А одна з учасниць акції Наталя розповіла про свого брата Леоніда Брожека. Вже понад рік вона чекає звістку про нього.